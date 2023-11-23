Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar China Masters 2023: Gregoria Mariska Disingkirkan Nozomi Okuhara

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |09:15 WIB
Hasil 16 Besar China Masters 2023: Gregoria Mariska Disingkirkan Nozomi Okuhara
Gregoria Mariska Tunjung takluk di babak 16 besar China Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN - Gregoria Mariska Tunjung tersingkir di babak 16 besar China Masters 2023 Super 750. Tunggal putri Indonesia itu takluk dari Nozomi Okuhara lewat pertarungan tiga gim, 12-21, 21-16, dan 15-21, di babak 16 besar China Masters 2023.

Bermain di Shenzhen Bay Gymnasium, China, Kamis (23/11/2023) pagi WIB, Gregoria tertinggal terlebih dahulu dengan skor 1-4. Dia kemudian terus tertinggal hingga skor 3-9.

Nozomi Okuhara

Interval gim pertama pun berakhir dengan skor 5-11 bagi Gregoria. Selepas rehat, juara Kumamoto Masters 2023 itu terus mengekor di belakang Okuhara hingga skor 9-18.

Ketertinggalan yang cukup jauh itu membuat Gregoria kesulitan untuk bangkit dan mengejar. Alhasil, dia harus merelakan gim pertama untuk Okuhara dengan skor 12-21.

Kecolongan gim pertama, Gregoria lebih ganas pada awal gim kedua. Dia unggul 6-3 terlebih dahulu.

Sempat disalip perolehan angkanya, Gregoria akhirnya kembali memimpin dengan keunggulan 10-8. Dia terus unggul hingga skor 17-12.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/40/2928162/curi-perhatian-momen-tunggal-putra-jagoan-malaysia-lee-zii-jia-jadi-penerjemah-bahasa-mandarin-dadakan-di-china-masters-2023-K6LRzmVXsJ.jpg
Curi Perhatian, Momen Tunggal Putra Jagoan Malaysia Lee Zii Jia Jadi Penerjemah Bahasa Mandarin Dadakan di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927460/irwansyah-ungkap-penyebab-chico-aura-tampil-buruk-di-china-masters-2023-d74FgP1DqU.jpg
Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Tampil Buruk di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927457/irwansyah-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-anthony-ginting-di-china-masters-2023-SkMsC1rVGw.jpg
Irwansyah Temukan Hal Positif dari Kegagalan Anthony Ginting di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927330/china-masters-2023-kepercayaan-diri-masih-jadi-persoalan-di-sektor-ganda-putra-indonesia-3yX6NDiAI9.jpg
China Masters 2023: Kepercayaan Diri Masih Jadi Persoalan di Sektor Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927319/catatan-aryono-miranat-untuk-pramudya-yeremia-usai-gugur-di-perempat-final-china-masters-2023-7at4NxPSMk.jpg
Catatan Aryono Miranat untuk Pramudya/Yeremia Usai Gugur di Perempat Final China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/40/2927050/gugur-di-perempatfinal-china-masters-2023-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-akui-sudah-all-out-kVdJH4FS38.jpg
Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement