Hasil 16 Besar China Masters 2023: Gregoria Mariska Disingkirkan Nozomi Okuhara

SHENZHEN - Gregoria Mariska Tunjung tersingkir di babak 16 besar China Masters 2023 Super 750. Tunggal putri Indonesia itu takluk dari Nozomi Okuhara lewat pertarungan tiga gim, 12-21, 21-16, dan 15-21, di babak 16 besar China Masters 2023.

Bermain di Shenzhen Bay Gymnasium, China, Kamis (23/11/2023) pagi WIB, Gregoria tertinggal terlebih dahulu dengan skor 1-4. Dia kemudian terus tertinggal hingga skor 3-9.

Interval gim pertama pun berakhir dengan skor 5-11 bagi Gregoria. Selepas rehat, juara Kumamoto Masters 2023 itu terus mengekor di belakang Okuhara hingga skor 9-18.

Ketertinggalan yang cukup jauh itu membuat Gregoria kesulitan untuk bangkit dan mengejar. Alhasil, dia harus merelakan gim pertama untuk Okuhara dengan skor 12-21.

Kecolongan gim pertama, Gregoria lebih ganas pada awal gim kedua. Dia unggul 6-3 terlebih dahulu.

Sempat disalip perolehan angkanya, Gregoria akhirnya kembali memimpin dengan keunggulan 10-8. Dia terus unggul hingga skor 17-12.