HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Valencia 2023: Franco Morbidelli Ingin Beri Perpisahan Manis untuk Monster Energy Yamaha

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |03:02 WIB
MotoGP Valencia 2023: Franco Morbidelli Ingin Beri Perpisahan Manis untuk Monster Energy Yamaha
Franco Morbidelli siap tampil maksimal bersama Monster Energy Yamaha di seri terakhir MotoGP 2023 (Foto: Instagram/Franco Morbidelli)
VALENCIA – MotoGP Valencia 2023 akan menjadi seri balapan terakhir bagi Franco Morbidelli bersama Monster Energy Yamaha. Maka dari itu, Morbidelli ingin memberikan perpisahan yang manis dengan meraih hasil positif di seri balapan tersebut.

Balapan MotoGP Valencia dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Minggu (26/11/2023) mendatang. Seri balapan ini tidak hanya menjadi seri balapan terakhir bagi Morbidelli bersama Monster Energy Yamaha saja, melainkan juga memang menjadi balapan penutup di musim ini.

Morbidelli bisa dibilang harus susah payah mengarungi musimnya bersama Monster Energy Yamaha. Pencapaian terbaiknya sepanjang musim ini hanya tercipta di MotoGP Argentina, yang mana dia finis di posisi empat. Sisanya, dia bahkan cukup kesulitan untuk bisa menembus posisi 10 besar.

Namun mengingat MotoGP Valencia akan menjadi balapan perpisahannya dengan Monster Energy Yamaha, Morbidelli pun bertujuan ingin memberi kado perpisahan yang manis. Hal ini menjadi tujuan utama dari pembalap asal Italia tersebut.

“Ini akan menjadi balapan terakhir saya bersama Tim Monster Energy Yamaha MotoGP, yang menambah emosi ekstra di akhir pekan ini,” tutur Morbidelli, dilansir dari situs resmi Monster Energy Yamaha, Kamis (23/11/2023).

“Saya ingin mengakhiri perjalanan kita bersama dengan cara terbaik dan membuat kenangan indah terakhir bersama kru, jadi itulah tujuannya,” sambungnya.

