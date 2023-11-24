Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Juara WSBK 2021 Toprak Razgatlioglu Akui Dapat Tawaran dari Tim MotoGP

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |02:03 WIB
Juara WSBK 2021 Toprak Razgatlioglu Akui Dapat Tawaran dari Tim MotoGP
Toprak Razgatlioglu mengakui dirinya mendapat tawaran dari salah satu tim pabrikan MotoGP (Foto: Instagram/Toprak Razgatlioglu)
A
A
A

JUARA Balap motor World Superbike (WSBK) 2021, Toprak Razgatlioglu, mengakui dirinya mendapat tawaran dari salah satu tim MotoGP. Toprak mengatakan dirinya diberikan tawaran untuk tampil di ajang MotoGP musim depan.

Belum diketahui pasti tim mana yang tengah mendekati Razgatlioglu. Tapi beberapa sumber menyebut pabrikan asal Jepang, Repsol Honda, yang berencana mendatangkan rider asal Turki tersebut.

Razgatlioglu sebenarnya ingin sekali terjun ke balap MotoGP. Namun tawaran itu nyatanya tidak bisa diambil olehnya.

Pasalnya, pembalap berusia 27 tahun itu sudah punya kontrak baru dengan BMW selama dua tahun hingga 2025. Artinya, Razgatlioglu akan segera berpisah dari Yamaha.

"Saya telah didekati oleh tim MotoGP, tapi saya sekarang terikat dengan tim pabrikan BMW Superbike selama dua tahun hingga akhir tahun 2025,” ungkap Razgatlioglu, dipetik dari Crash, Rabu (22/11/2023).

Meski demikian, impian Razgatlioglu untuk tetap bisa mentas di MotoGP tidak pudar. Dia pun terbuka untuk punya kontrak baru setelah musim 2025 nanti.

"Setelah itu, kita bisa membicarakan kontrak MotoGP," pungkasnya.

Halaman:
1 2
