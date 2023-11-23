Punya Kenangan Manis, Joan Mir Incar Hasil Maksimal di MotoGP Valencia 2023

VALENCIA – Joan Mir (Repsol Honda) punya kenangan manis di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, yang akan menjadi tuan rumah balapan terakhir musim ini. Rider asal Spanyol itu pun mengaku siap meraih hasil maksimal di MotoGP Valencia 2023 nanti.

Pada akhir pekan lalu di MotoGP Qatar 2023, Mir masih belum juga bisa menemukan kecepatannya dengan Honda. Dia hanya mampu finis ke-19 dalam sprint dengan selisih 28,446 detik dari sang pemenang, Jorge Martin, dari Pramac Ducati.

Kemudian, rider asal Spanyol itu tampil lebih baik dalam balapan utama di Sirkuit Lusail itu. Dia melewati garis finis di urutan 14 dengan terpaut 18,673 detik dari pembalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, yang naik podium pertama.

Peningkatan yang dilakukannya pada balapan utama di Qatar membuat kepercayaan diri Mir turut meningkat. Dia pun bertekad untuk terus memupuk rasa percaya dirinya menjadi lebih tinggi lagi dalam seri terakhir di MotoGP Valencia 2023 agar bisa menatap musim depan dengan lebih baik setelah menjalani musim debut yang berat dengan tim pabrikan Honda tahun ini.

Kenangan manis yang dimilikinya saat memenangkan balapan pertamanya di kelas utama pada musim 2020 lalu di Sirkuit Ricardo Tormo, juga membuatnya datang dengan kepercayaan diri yang baik ke MotoGP Valencia 2023. Terlebih, pada musim yang sama, dia juga mengunci gelar juara MotoGP 2020-nya di trek sepanjang 3,376 km itu.

“Musim yang panjang telah berakhir di Valencia, hari istirahat dan musim berikutnya akan dimulai. Di Qatar kami mampu melakukan peningkatan pada hari Minggu yang membantu kepercayaan diri saya, jadi tujuannya adalah untuk terus melanjutkan ke arah ini pada balapan terakhir,” kata Mir dilansir dari laman resmi Repsol Honda, Rabu (22/11/2023).