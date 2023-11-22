Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Fitriani yang Pernah Jadi Tunggal Putri Pertama Indonesia, Begini Kabar dan Penampilannya Sekarang!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |04:02 WIB
Kisah Fitriani yang Pernah Jadi Tunggal Putri Pertama Indonesia, Begini Kabar dan Penampilannya Sekarang!
Tunggal putri Indonesia, Fitriani. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Fitriani yang pernah jadi tunggal putri pertama Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Setelah lama tak terdengar, banyak pihak penasaran bagaimana kabar dari pebulutangkis kelahiran Garut tersebut.

Perlu diketahui, Fitriani saat ini masih bermain dan belum pensiun dari dunia bulu tangkis. Hanya saja, ia terlihat bermain di turnamen-turnamen lokal.

Dalam instagram stories terbarunya pada Selasa 21 November 2023, Fitriani memposting dirinya yang tengah bermain di suatu kompetisi. Hal itu membuktikan bahwa Fitriani masih aktif bermain.

Beberapa posting-an foto di akun instagram-nya, yakni di @justfitrianiii_ pun terlihat dirinya masih sering latihan. Meski sejatinya video yang diupload ketika dirinya sedang berjoget ala tiktok, terlihat ia melakukannya di pinggir lapangan bulu tangkis dan bersama sejumlah mantan atlet seperti Debby Susanto.

Fitriani masih aktif bermain bulu tangkis

Menariknya, sejumlah fans Fitriani mengomentari postingannya dengan doa semoga pebulutangkis berusia 24 tahun itu bisa kembali bermain di tur BWF. Ternyata, banyak yang merindukan Fitriani bermain mewakil Indonesia di turnamen internasional.

Apalagi dulunya Fitriani adalah tunggal putri pertama Indonesia pada beberapa tahun yang lalu. Ia adalah mantan andalan PBSI di nomor tunggal putri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187874/jonatan_christie-i0gO_large.jpg
Jelang BWF World Tour Finals 2025, Jonatan Christie Dihadapkan Tantangan Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187834/jonatan_christie-tYv3_large.jpg
Usai Tinggalkan Pelatnas PBSI, Jonatan Christie Resmi Gabung Skuad Sabar/Reza dan Christian Adinata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187762/hendra_setiawan_dan_liu_yu_chen-wPLz_large.jpg
Kisah Lucu Istri Hendra Setiawan Bongkar Alasan Tak Hadiri Pernikahan Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong: Bapakmu Super Sibuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187730/siti_fadia_silva_ramadhanti-C8xY_large.jpg
Viral Disebut Ingin Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siti Fadia Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187477/ye_zhaoying-KmOa_large.jpg
Kisah Ye Zhaoying, Rival Abadi Susy Susanti yang Dihapus dari Sejarah China Gara-Gara Pengakuan Kontroversial Olimpiade
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement