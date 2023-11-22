Kisah Fitriani yang Pernah Jadi Tunggal Putri Pertama Indonesia, Begini Kabar dan Penampilannya Sekarang!

KISAH Fitriani yang pernah jadi tunggal putri pertama Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Setelah lama tak terdengar, banyak pihak penasaran bagaimana kabar dari pebulutangkis kelahiran Garut tersebut.

Perlu diketahui, Fitriani saat ini masih bermain dan belum pensiun dari dunia bulu tangkis. Hanya saja, ia terlihat bermain di turnamen-turnamen lokal.

Dalam instagram stories terbarunya pada Selasa 21 November 2023, Fitriani memposting dirinya yang tengah bermain di suatu kompetisi. Hal itu membuktikan bahwa Fitriani masih aktif bermain.

Beberapa posting-an foto di akun instagram-nya, yakni di @justfitrianiii_ pun terlihat dirinya masih sering latihan. Meski sejatinya video yang diupload ketika dirinya sedang berjoget ala tiktok, terlihat ia melakukannya di pinggir lapangan bulu tangkis dan bersama sejumlah mantan atlet seperti Debby Susanto.

Menariknya, sejumlah fans Fitriani mengomentari postingannya dengan doa semoga pebulutangkis berusia 24 tahun itu bisa kembali bermain di tur BWF. Ternyata, banyak yang merindukan Fitriani bermain mewakil Indonesia di turnamen internasional.

Apalagi dulunya Fitriani adalah tunggal putri pertama Indonesia pada beberapa tahun yang lalu. Ia adalah mantan andalan PBSI di nomor tunggal putri.