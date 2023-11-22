Penyebab Lewis Hamilton Gagal Tembus 5 Besar di F1 GP Las Vegas 2023

LAS VEGAS – Pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, gagal menembus 5 besar di F1 GP Las Vegas 2023. Hamilton pun membeberkan penyebabnya hanya bisa finis di posisi ketujuh dalam balapan yang digelar pada Minggu 19 November 2023 itu.

Hamilton tak memungkiri bahwa seri Las Vegas adalah balapan yang cukup rumit untuknya. Namun, bintang asal Inggris itu tetap senang karena setelah terlibat insiden, dia mampu melesat dengan nyaman dan memiliki kecepatan yang apik sepanjang balapan.

“Itu adalah balapan yang cukup rumit. Saya memulai dengan ban hard, dan itu tidak mudah,” kata Hamilton, dilansir dari Speedweek, Rabu (22/11/2023).

“Lalu, saya ditabrak dari belakang oleh seseorang, saya kira itu Carlos Sainz. Pada saat yang sama, saya mencoba menghindari lawan yang sedang berbalik, dan akibatnya saya mundur lima atau enam posisi,” lanjutnya.

“Setelah itu, saya mulai bergerak maju lagi. Saya merasa sangat nyaman, bannya terasa bagus dan kecepatannya bagus,” jelas Hamilton.

“Saya tidak tahu persis apa yang terjadi pada Piastri, saya berada di dalam dan merasa ditabrak. Saya pikir itu adalah insiden balapan biasa. Ban saya tidak langsung kempes, jadi saya langsung berakselerasi,” tutur Hamilton.

“Baru setelah saya berada di sebelah pintu masuk pit, saya merasakan bagian belakang saya bergerak. Sudah terlambat untuk masuk pit, jadi saya harus melakukan putaran lambat. Saya mungkin punya waktu sekitar 40 detik. Tapi saya senang bisa kembali,” lanjutnya.