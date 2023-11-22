Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Penyebab Lewis Hamilton Gagal Tembus 5 Besar di F1 GP Las Vegas 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |01:05 WIB
Penyebab Lewis Hamilton Gagal Tembus 5 Besar di F1 GP Las Vegas 2023
Lewis Hamilton kala tampil di F1. (Foto: Reuters)
A
A
A

LAS VEGAS – Pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, gagal menembus 5 besar di F1 GP Las Vegas 2023. Hamilton pun membeberkan penyebabnya hanya bisa finis di posisi ketujuh dalam balapan yang digelar pada Minggu 19 November 2023 itu.

Hamilton tak memungkiri bahwa seri Las Vegas adalah balapan yang cukup rumit untuknya. Namun, bintang asal Inggris itu tetap senang karena setelah terlibat insiden, dia mampu melesat dengan nyaman dan memiliki kecepatan yang apik sepanjang balapan.

Lewis Hamilton

“Itu adalah balapan yang cukup rumit. Saya memulai dengan ban hard, dan itu tidak mudah,” kata Hamilton, dilansir dari Speedweek, Rabu (22/11/2023).

“Lalu, saya ditabrak dari belakang oleh seseorang, saya kira itu Carlos Sainz. Pada saat yang sama, saya mencoba menghindari lawan yang sedang berbalik, dan akibatnya saya mundur lima atau enam posisi,” lanjutnya.

“Setelah itu, saya mulai bergerak maju lagi. Saya merasa sangat nyaman, bannya terasa bagus dan kecepatannya bagus,” jelas Hamilton.

“Saya tidak tahu persis apa yang terjadi pada Piastri, saya berada di dalam dan merasa ditabrak. Saya pikir itu adalah insiden balapan biasa. Ban saya tidak langsung kempes, jadi saya langsung berakselerasi,” tutur Hamilton.

“Baru setelah saya berada di sebelah pintu masuk pit, saya merasakan bagian belakang saya bergerak. Sudah terlambat untuk masuk pit, jadi saya harus melakukan putaran lambat. Saya mungkin punya waktu sekitar 40 detik. Tapi saya senang bisa kembali,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement