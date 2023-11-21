Marc Marquez Akui Selalu Berusaha Hindari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP Qatar 2023, Ini Alasannya

Marc Marquez akui tak mau ganggu Marc Marquez dan Jorge Martin dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2023 (Foto: REUTERS)

MARC Marquez akui selalu berusaha hindari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP Qatar 2023. Sebab, sang pembalap Repsol Honda tidak mau merugikan pihak mana pun yang mengacaukan perburuan gelar juara dunia MotoGP 2023.

Gelar juara dunia MotoGP 2023 kini diperebutkan oleh Bagnaia dan Martin. Keduanya bersaing ketat hingga seri-seri terakhir pada musim ini.

Pada sprint race dan juga balapan utama MotoGP Qatar 2023 yang digelar di Sirkuit Lusail, Doha, Qatar, Marquez beberapa kali memiliki kesempatan untuk berusaha menyalip atau pun bersaing ketat dengan Bagnaia dan Martin. Namun, dirinya memutuskan untuk berkendara lebih tenang.

"Saya tidak ingin mendapatkan masalah," jawab Marquez sambil tersenyum dilansir dari Speedweek, Senin (20/11/2023).

"Saya tahu kemenangan tidak akan mengubah apa pun bagi saya, tetapi kekalahan akan sangat berarti bagi mereka," lanjutnya.