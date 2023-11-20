Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar Race MotoGP Qatar 2023: Francesco Bagnaia Menjauh dari Jorge Martin!

KLASEMEN sementara MotoGP 2023 kelar race MotoGP Qatar 2023 akan dibahas di sini. Francesco Bagnaia kini semakin menjauh dari Jorge Martin menjelang balapan terakhir pada pekan depan di Valencia.

Martin sempat menipiskan ketertinggalan dari Bagnaia menjadi tujuh poin setelah sprint race pada Minggu (19/11/2023) dini hari WIB. Sebab, Martinator – julukan Martin – sukses memenangkan balapan itu selagi Bagnaia hanya finis kelima.

Namun, jalannya balapan utama berjalan berkebalikan untuk kedua pembalap. Martin langsung kesulitan saat start hingga keteteran berkali-kali dalam balapan.

Di sisi lain, Bagnaia memimpin pada hampir sepanjang balapan. Sayangnya, Pecco – sapaan Bagnaia – kehilangan tempat terdepannya dari Fabio Di Giannantonio pada lap-lap terakhir.

Bagnaia gagal mengambil alih pimpinan balapan lagi sehingga harus puas finis kedua. Namun, dia sukses meraih tambahan poin yang memperlebar keunggulan dari Martin, yang hanya finis ke-10.