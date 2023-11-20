Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar Race MotoGP Qatar 2023: Francesco Bagnaia Menjauh dari Jorge Martin!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |01:29 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar Race MotoGP Qatar 2023: Francesco Bagnaia Menjauh dari Jorge Martin!
Francesco Bagnaia sukses jauhi Jorge Martin usai balapan MotoGP Qatar 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2023 kelar race MotoGP Qatar 2023 akan dibahas di sini. Francesco Bagnaia kini semakin menjauh dari Jorge Martin menjelang balapan terakhir pada pekan depan di Valencia.

Martin sempat menipiskan ketertinggalan dari Bagnaia menjadi tujuh poin setelah sprint race pada Minggu (19/11/2023) dini hari WIB. Sebab, Martinator – julukan Martin – sukses memenangkan balapan itu selagi Bagnaia hanya finis kelima.

Jorge Martin

Namun, jalannya balapan utama berjalan berkebalikan untuk kedua pembalap. Martin langsung kesulitan saat start hingga keteteran berkali-kali dalam balapan.

Di sisi lain, Bagnaia memimpin pada hampir sepanjang balapan. Sayangnya, Pecco – sapaan Bagnaia – kehilangan tempat terdepannya dari Fabio Di Giannantonio pada lap-lap terakhir.

Bagnaia gagal mengambil alih pimpinan balapan lagi sehingga harus puas finis kedua. Namun, dia sukses meraih tambahan poin yang memperlebar keunggulan dari Martin, yang hanya finis ke-10.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement