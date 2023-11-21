Nyaris Juarai F1 GP Las Vegas 2023, Bos Scuderia Ferrari: Safety Car Gagalkan Kemenangan Charles Leclerc!

LAS VEGAS - Bos Tim Scuderia Ferrari, Fred Vasseur memuji penampilan dua pembalanya, yakni Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr kala mentas di Formula One (F1) GP Las Vegas 2023. Vasseur menilai seharusnya F1 GP Las Vegas itu bisa semakin sempurna jika Leclerc yang keluar sebagai pemenang, namun gara-gara adanya safety car, peluang itu pun sirna begitu saja.

Duo Ferrari, Leclerc dan Carlos Sainz, sempat meraih hasil baik pada sesi kualifikasi. Namun, pada akhirnya Max Verstappen (Red Bull) yang keluar sebagai pemenang pada balapan yang digelar di Las Vegas Street Circuit, Amerika Serikat, Minggu 19 November 2023.

Leclerc pun tampil gemilang pada balapan tersebut. Sempat terus tertinggal dari duo Red Bull, Verstappen dan Sergio Perez, Leclerc pada akhirnya mampu menyalip Perez pada sektor terakhir lintasan dan akhirnya finis di posisi kedua.

"Dari sisi kami, ada aspek-aspek positif yang bisa didapatkan. Balapan itu tidak mudah dengan sering turunnya safety car, duel seru, dan juga manuver salip-menyalip yang luar biasa," ungkap Vasseur dikutip dari Speedweek, Selasa (21/11/2023).

"Performa kedua pembalap kami cukup baik, mengingat Sainz harus balapan setelah melewati akhir pekan yang kurang mengenakkan pada sesi latihan pertama yang membuatnya mendapatkan penalti dan juga kecelakaan itu," lanjutnya.

Menurut Vasseur, semua sudah berjalan sesuai rencana bagi Ferrari pada balapan tersebut. Salah satu yang cukup menjadi faktor ialah safety car.