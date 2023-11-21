Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Nyaris Juarai F1 GP Las Vegas 2023, Bos Scuderia Ferrari: Safety Car Gagalkan Kemenangan Charles Leclerc!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |02:02 WIB
Nyaris Juarai F1 GP Las Vegas 2023, Bos Scuderia Ferrari: Safety Car Gagalkan Kemenangan Charles Leclerc!
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc. (Foto: Reuters)
A
A
A

LAS VEGAS - Bos Tim Scuderia Ferrari, Fred Vasseur memuji penampilan dua pembalanya, yakni Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr kala mentas di Formula One (F1) GP Las Vegas 2023. Vasseur menilai seharusnya F1 GP Las Vegas itu bisa semakin sempurna jika Leclerc yang keluar sebagai pemenang, namun gara-gara adanya safety car, peluang itu pun sirna begitu saja.

Duo Ferrari, Leclerc dan Carlos Sainz, sempat meraih hasil baik pada sesi kualifikasi. Namun, pada akhirnya Max Verstappen (Red Bull) yang keluar sebagai pemenang pada balapan yang digelar di Las Vegas Street Circuit, Amerika Serikat, Minggu 19 November 2023.

Leclerc pun tampil gemilang pada balapan tersebut. Sempat terus tertinggal dari duo Red Bull, Verstappen dan Sergio Perez, Leclerc pada akhirnya mampu menyalip Perez pada sektor terakhir lintasan dan akhirnya finis di posisi kedua.

"Dari sisi kami, ada aspek-aspek positif yang bisa didapatkan. Balapan itu tidak mudah dengan sering turunnya safety car, duel seru, dan juga manuver salip-menyalip yang luar biasa," ungkap Vasseur dikutip dari Speedweek, Selasa (21/11/2023).

Charles Leclerc

"Performa kedua pembalap kami cukup baik, mengingat Sainz harus balapan setelah melewati akhir pekan yang kurang mengenakkan pada sesi latihan pertama yang membuatnya mendapatkan penalti dan juga kecelakaan itu," lanjutnya.

Menurut Vasseur, semua sudah berjalan sesuai rencana bagi Ferrari pada balapan tersebut. Salah satu yang cukup menjadi faktor ialah safety car.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement