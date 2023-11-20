Usai Gugur di 16 Besar Kumamoto Masters 2023, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki

KUMAMOTO - Pasangan ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat menilai masih banyak hal yang harus diperbaiki dari permainan mereka usai gugur di 16 besar Kumamotor Masters 2023. Terutama bagi Kevin, banyak hal yang harus mereka pelajari agar bisa menjadi pasangan yang lebih baik lagi.

Ya, duet anyar Tanah Air ini menelan kekalahan dari ganda China, He Jiting/Ren Xianyu, pada Kamis 16 November 2023. Digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kevin/Rahmat tumbang dengan skor 10-21 dan 17-21.

Satu hal yang menjadi sorotan keduanya adalah kegagalan untuk keluar dari tekanan lawan. Kevin/Rahmat tampak kesulitan menggiring lawan ke pola permainan mereka.

Sebaliknya, mereka justru terbawa oleh gaya bermain He/Ren. Kevin/Rahmat pun memandang kekalahan tersebut sebagai salah satu bahan evaluasi mereka.

Kevin/Rahmat sadar bermain di level atas pasti akan menemukan lawan yang berat pula. Kedepannya, duet Indonesia ini akan meningkatkan kemampuan bisa keluar dari tekanan.

"Dari awal sampai akhir saya rasa kami tertekan terus. Kami tidak bisa keluar dari tekanan lawan," ungkap Kevin dikutip dari rilis PBSI, Senin (20/11/2023).

"Hal itulah salah satu yang harus kita perbaiki. Kita main di level atas pasti banyak tekanan dan sebagainya. Juga lawan pasti lebih susah. Kami harus belajar bagaimana bisa keluar dari tekanan," lanjutnya.