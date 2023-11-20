Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Gugur di 16 Besar Kumamoto Masters 2023, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |01:02 WIB
Usai Gugur di 16 Besar Kumamoto Masters 2023, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki
Ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO - Pasangan ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat menilai masih banyak hal yang harus diperbaiki dari permainan mereka usai gugur di 16 besar Kumamotor Masters 2023. Terutama bagi Kevin, banyak hal yang harus mereka pelajari agar bisa menjadi pasangan yang lebih baik lagi.

Ya, duet anyar Tanah Air ini menelan kekalahan dari ganda China, He Jiting/Ren Xianyu, pada Kamis 16 November 2023. Digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kevin/Rahmat tumbang dengan skor 10-21 dan 17-21.

Satu hal yang menjadi sorotan keduanya adalah kegagalan untuk keluar dari tekanan lawan. Kevin/Rahmat tampak kesulitan menggiring lawan ke pola permainan mereka.

Sebaliknya, mereka justru terbawa oleh gaya bermain He/Ren. Kevin/Rahmat pun memandang kekalahan tersebut sebagai salah satu bahan evaluasi mereka.

Kevin/Rahmat sadar bermain di level atas pasti akan menemukan lawan yang berat pula. Kedepannya, duet Indonesia ini akan meningkatkan kemampuan bisa keluar dari tekanan.

Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat

"Dari awal sampai akhir saya rasa kami tertekan terus. Kami tidak bisa keluar dari tekanan lawan," ungkap Kevin dikutip dari rilis PBSI, Senin (20/11/2023).

"Hal itulah salah satu yang harus kita perbaiki. Kita main di level atas pasti banyak tekanan dan sebagainya. Juga lawan pasti lebih susah. Kami harus belajar bagaimana bisa keluar dari tekanan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/40/2936138/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-terima-hadiah-karangan-bunga-dari-sang-kekasih-usai-juara-kumamoto-masters-2023-aaOqJ7VWVz.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement