Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ketika Franco Morbidelli Hampir Keserempet Motor Marc Marquez di MotoGP Italia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:10 WIB
Ketika Franco Morbidelli Hampir Keserempet Motor Marc Marquez di MotoGP Italia
Franco Morbidelli nyaris keserempet motor Marc Marquez di Sirkuit Mugello. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KETIKA Franco Morbidelli hampir keserempet motor Marc Marquez di MotoGP Italia menarik untuk diulas. Sang pembalap tim Monster Energy Yamaha tersebut nyaris tersenggol oleh motor The Baby –julukan Marc Marquez- saat dirinya mengaspal di MotoGP Italia 2021.

Insiden ngeri-ngeri sedap itu terjadi sekitar dua tahun lalu, tepatnya di Sirkuit Mugello, Italia, pada Minggu (30/5/2021) silam. Saat itu, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) keluar sebagai pemenang MotoGP Italia 2021 atau seri keenam MotoGP 2021 tersebut.

El Diablo –julukan Fabio Quartararo- menjadi pemenang MotoGP Italia 2021 usai menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 41 menit 16,344 detik. Sang juara MotoGP 2021 itu dibuntuti Miguel Oliviera di podium kedua, dan Joan Mir melengkapi podium ketiga.

Nasib sial justru dialami oleh bintang Repsol Honda, Marc Marquez. Sang juara dunia MotoGP enam kali itu hanya bertahan di atas lintasan selama dua lap saja. Sebab, rider asal Spanyol tersebut harus terjatuh di tikungan ketiga sehingga dirinya gagal melanjutkan balapan.

Franco Morbidelli

Ketika Marc Marquez terseret di aspal, Franco Morbidelli melaju kencang di belakang The Baby Alien. Gara-gara crash rivalnya itu, Morbidelli pun terpaksa harus keluar lintasan guna menghindari tabrakan dengan oleh The Baby Alien dan motor Honda RC213V-nya.

Upaya Morbidelli rupanya berhasil sehingga dirinya tidak keserempet oleh motor Marc Marquez. Sialnya, Morbidelli harus kehilangan banyak waktu dan gagal mendapatkan poin karena finis di posisi ke-16. Insiden ini jelas merugikan sang pembalap asal Italia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement