Ketika Franco Morbidelli Hampir Keserempet Motor Marc Marquez di MotoGP Italia

KETIKA Franco Morbidelli hampir keserempet motor Marc Marquez di MotoGP Italia menarik untuk diulas. Sang pembalap tim Monster Energy Yamaha tersebut nyaris tersenggol oleh motor The Baby –julukan Marc Marquez- saat dirinya mengaspal di MotoGP Italia 2021.

Insiden ngeri-ngeri sedap itu terjadi sekitar dua tahun lalu, tepatnya di Sirkuit Mugello, Italia, pada Minggu (30/5/2021) silam. Saat itu, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) keluar sebagai pemenang MotoGP Italia 2021 atau seri keenam MotoGP 2021 tersebut.

El Diablo –julukan Fabio Quartararo- menjadi pemenang MotoGP Italia 2021 usai menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 41 menit 16,344 detik. Sang juara MotoGP 2021 itu dibuntuti Miguel Oliviera di podium kedua, dan Joan Mir melengkapi podium ketiga.

Nasib sial justru dialami oleh bintang Repsol Honda, Marc Marquez. Sang juara dunia MotoGP enam kali itu hanya bertahan di atas lintasan selama dua lap saja. Sebab, rider asal Spanyol tersebut harus terjatuh di tikungan ketiga sehingga dirinya gagal melanjutkan balapan.

Ketika Marc Marquez terseret di aspal, Franco Morbidelli melaju kencang di belakang The Baby Alien. Gara-gara crash rivalnya itu, Morbidelli pun terpaksa harus keluar lintasan guna menghindari tabrakan dengan oleh The Baby Alien dan motor Honda RC213V-nya.

Upaya Morbidelli rupanya berhasil sehingga dirinya tidak keserempet oleh motor Marc Marquez. Sialnya, Morbidelli harus kehilangan banyak waktu dan gagal mendapatkan poin karena finis di posisi ke-16. Insiden ini jelas merugikan sang pembalap asal Italia itu.