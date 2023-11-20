MotoGP Qatar 2023: Finis P10, Jorge Martin Kecewa Ban Motornya Bikin Kans Juara Melayang

Jorge Martin mengalami kesulitan pada MotoGP Qatar 2023 sehingga harus puas finis ke-10 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

LOSAIL - Jorge Martin kecewa berat setelah hanya bisa finis di posisi 10 pada balapan MotoGP Qatar 2023, Senin (20/11/2023) dini hari WIB. Pembalap tim Pramac Ducati itu sebal lantaran kans juara dunia MotoGP 2023 bisa melayang gara-gara ban motornya.

Pil pahit harus ditelan Martin pada balapan di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar. Pasalnya, Francesco Bagnaia berhasil finis kedua sementara dia mengakhiri lomba di posisi 10.

Alhasil, Bagnaia kini mengumpulkan 437 poin. Pembalap tim Ducati Lenovo itu memperlebar jarak dengan Martin di posisi dua yang mengoleksi 416 angka.

Martin mengungkapkan, salah satu alasan kegagalannya pada balapan utama adalah ban belakang motornya. Roda yang berputar liar itu menghambat sang pembalap saat start.

"Kalian melihat sendiri bagaimana bang belakang saya berputar secara liar pada garis start? Ban itu terasa keras seperti batu," keluh Martin, dilansir dari Speedweek, Senin (20/11/2023).

Beruntung, Martinator tidak terjatuh dan bisa menjaga keseimbangan lalu melanjutkan balapan. Pembalap asal Spanyol itu sungguh menyayangkan kejadian saat start tersebut.