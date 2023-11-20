Hasil Race MotoGP Qatar 2023: Fabio Di Giannantonio Menang Disusul Francesco Bagnaia, Jorge Martin Ke-10!

HASIL race MotoGP Qatar 2023 akan dibahas di sini. Balapan yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar pada Senin (20/11/2023) dini hari WIB dimenangkan oleh Fabio Di Giannantonio dari Gresini Ducati.

Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo memimpin pada hampir seluruh balapan, namun harus puas finis kedua. Luca Marini dari Mooney VR46 Ducati) melengkapi tiga besar.

Jalannya Balapan

Jorge Martin mengawali balapan dengan buruk hingga tertahan di peringkat kedelapan. Sebaliknya, Francesco Bagnaia justru memulai balapan dengan baik untuk merebut posisi terdepan dari Luca Marini.

Setelah satu lap, Bagnaia sudah mulai meninggalkan para pembalap di belakangnya. Sang juara dunia 2022 unggul 0,4 detik dari Marini pada lap kedua.

Pada lap ketiga, Martin naik ke tempat ketujuh setelah rekan setimnya, Johann Zarco, melebar. Namun, dia masih tertinggal 2,3 detik dari Bagnaia yang memimpin balapan dengan apik.

Martin kemudian memburu Marc Marquez. Tak butuh waktu lama, Martin sukses membalap Marquez di lap kelima untuk merebut peringkat keenam.

Masih di lap kelima, Luca Marini dibalap secara beruntun oleh duo Gresini, Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez. Brad Binder menyusul untuk membalap Marini dan kemudian menikung Marquez pada lap keenam.

Di Giannantonio memburu Bagnaia dan semakin menipiskan jarak pada lap kesembilan. Pada titik ini, Di Giannantonio sukses mendekat hingga kurang dari 0,2 detik dari Bagnaia.

Maverick Vinales sukses melewati Marc Marquez danmelakukan hal yang sama kepada Jorge Martin pada lap ke-11. Tak lama kemudian, giliran Marquez yang melewati Martin.

Marti sempat melewati Marquez untuk kembali ke peringkat ketujuh. Namun, dia kembali berada di urutan kedelapan setelah dibalap Fabio Quartararo.

Pada lap ke-13, giliran Jack Miller yang melewati Jorge Martin. Martinator -- julukan Martin -- berada di peringkat kesembilan pada titik ini.