HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Di Giannantonio Lega Misi Raih Kemenangan di MotoGP Qatar 2023 Terwujud

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |07:19 WIB
Fabio Di Giannantonio Lega Misi Raih Kemenangan di MotoGP Qatar 2023 Terwujud
Fabio Di Giannantonio lega bisa merasakan kemenangan di MotoGP (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

LOSAIL - Fabio Di Giannantonio merasa lega setelah misinya meraih kemenangan pada dua balapan tersisa di MotoGP 2023 terwujud. Pembalap Gresini Racing itu sukses memenangi balapan MotoGP Qatar 2023, Senin (20/11/2023) dini hari WIB di Sirkuit Internasional Losail.

Pembalap yang akrab disapa Diggia itu berhasil finis terdepan setelah 22 putaran. Dia mengasapi dua pembalap Italia lain yakni Francesco Bagnaia dan Luca Marini.

Fabio Di Giannantonio (49) memburu Francesco Bagnaia (1) pada balapan MotoGP Qatar 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Ada pun ini akan menjadi musim terakhir Diggia bersama Gresini dan kemungkinan juga MotoGP. Dia bahkan belum mendapatkan tempat di tim mana pun pada MotoGP 2024 setelah tempatnya akan diambil Marc Marquez.

"Ini adalah malam yang luar biasa," tutur Diggia dikutip dari Speedweek, Senin (20/11/2023).

"Saya merasa tampil cepat sepanjang akhir pekan lalu dan setelah sprint race saya berkata kepada diri sendiri, 'Mungkin saya punya kesempatan yang baik!'" tukas pria asal Italia itu.

Sebelum dimulainya MotoGP Qatar 2023, Diggia sudah menargetkan untuk meraih kemenangan pada dua seri balapan terakhirnya bersama Gresini di Qatar dan Valencia. Keinginan itu pun terwujud.

Halaman:
1 2
