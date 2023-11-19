Jadi Juara di Golf Indonesian Masters 2023, Gaganjeet Bhullar Catatkan Sejarah di Asian Tour

JAKARTA – Pegolf asal India, Gaganjeet Bhullar berhasil mengukir sejarah baru usai di Asian Tour usai menjuarai Golf Indonesian Masters 2023, Minggu (19/11/2023). Sebab setelah enam kali berpartisipasi di turnamen golf professional dan terbesar di Indonesia, yakni BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi, Bhullar akhirnya juara juara.

Itu berarti Bhullar meraih gelar juaranya dalam penampilan ketujuhnya di ajang Golf Indonesia Masters. Ia pun memastikan gelar juara itu usai menang wire-to-wire (memimpin leaderboard dalam 4 putaran).

Berlangsung di Royale Jakarta Golf Club, Bhullar yang memulai putaran ketiga dengan keunggulan 8 pukulan telah memiliki peluang untuk memenangi BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi 2023 untuk pertama kalinya. Hingga hole ke-6 pada putaran keempat, Bhullar sudah mengoleksi 2 birdie sehingga total skor sementara 22-di bawah-par.

Sayangnya, di hole 9 dan 15, ia harus puas dengan bogey. Namun, Bhullar berhasil kembali mengunci kemenangan ke-11 nya di Asian Tour dengan melakukan eagle di hole penutup.

“Seperti yang Anda tahu, kami telah mengenal lebih dari satu dekade dan apa yang telah Jimmy Masrin lakukan untuk golf Indonesia itu sungguh luar biasa. Kita sangat membutuhkan orang-orang seperti Jimmy yang memulai kejuaraan ini (Indonesian Masters) dari tahun 2011 dan pada saat itu hadiahnya US$750.000, dan sekarang US$1,5 juta,” ujar Bhullar, Minggu (19/11/2023).

“Berbicara tentang performance saya, sejujurnya saya bermain dengan sangat baik, dari hari pertama hingga keempat. Percayalah itu tidak mudah, saya mengalami sleepless nights minggu ini, tetapi pada akhirnya saya sangat bangga dengan diri saya sendiri karena memiliki keunggulan seven shot dan menang dengan selisih enam pukulan. Saya juga berterima kasih kepada tim saya, psikolog pribadi saya, pelatih, dan caddy saya,” tambah Bhullar.

Gelar ke-11 Bhullar di turnamen BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi yang berhadiah total US$1,5 juta telah menorehkan rekor baru di Asian Tour. Bhullar menjadi pegolf internasional pertama yang berhasil menjadi juara dalam 3 turnamen berbeda di Indonesia: Indonesia President Invitational (2009), Indonesia Open (2013, 2016, dan 2022), serta BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi 2023.