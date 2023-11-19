Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadi Juara di Golf Indonesian Masters 2023, Gaganjeet Bhullar Catatkan Sejarah di Asian Tour

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |21:10 WIB
Jadi Juara di Golf Indonesian Masters 2023, Gaganjeet Bhullar Catatkan Sejarah di Asian Tour
Atlet golf asal India, Gaganjeet Bhullar juarai Golf Indonesian Masters 2023. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Pegolf asal India, Gaganjeet Bhullar berhasil mengukir sejarah baru usai di Asian Tour usai menjuarai Golf Indonesian Masters 2023, Minggu (19/11/2023). Sebab setelah enam kali berpartisipasi di turnamen golf professional dan terbesar di Indonesia, yakni BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi, Bhullar akhirnya juara juara.

Itu berarti Bhullar meraih gelar juaranya dalam penampilan ketujuhnya di ajang Golf Indonesia Masters. Ia pun memastikan gelar juara itu usai menang wire-to-wire (memimpin leaderboard dalam 4 putaran).

Berlangsung di Royale Jakarta Golf Club, Bhullar yang memulai putaran ketiga dengan keunggulan 8 pukulan telah memiliki peluang untuk memenangi BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi 2023 untuk pertama kalinya. Hingga hole ke-6 pada putaran keempat, Bhullar sudah mengoleksi 2 birdie sehingga total skor sementara 22-di bawah-par.

Sayangnya, di hole 9 dan 15, ia harus puas dengan bogey. Namun, Bhullar berhasil kembali mengunci kemenangan ke-11 nya di Asian Tour dengan melakukan eagle di hole penutup.

“Seperti yang Anda tahu, kami telah mengenal lebih dari satu dekade dan apa yang telah Jimmy Masrin lakukan untuk golf Indonesia itu sungguh luar biasa. Kita sangat membutuhkan orang-orang seperti Jimmy yang memulai kejuaraan ini (Indonesian Masters) dari tahun 2011 dan pada saat itu hadiahnya US$750.000, dan sekarang US$1,5 juta,” ujar Bhullar, Minggu (19/11/2023).

Golf Indonesia Masters 2023

“Berbicara tentang performance saya, sejujurnya saya bermain dengan sangat baik, dari hari pertama hingga keempat. Percayalah itu tidak mudah, saya mengalami sleepless nights minggu ini, tetapi pada akhirnya saya sangat bangga dengan diri saya sendiri karena memiliki keunggulan seven shot dan menang dengan selisih enam pukulan. Saya juga berterima kasih kepada tim saya, psikolog pribadi saya, pelatih, dan caddy saya,” tambah Bhullar.

Gelar ke-11 Bhullar di turnamen BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi yang berhadiah total US$1,5 juta telah menorehkan rekor baru di Asian Tour. Bhullar menjadi pegolf internasional pertama yang berhasil menjadi juara dalam 3 turnamen berbeda di Indonesia: Indonesia President Invitational (2009), Indonesia Open (2013, 2016, dan 2022), serta BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi 2023.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183488/trump_international_golf_club_lido-oFn3_large.jpg
Trump International Golf Club, Lido Dinobatkan sebagai Lapangan Golf Terbaik di Indonesia oleh World Golf Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179281/golf_indonesia-hBpU_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Cabor Golf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165155/mnc_teknologi_nusantara_berusaha_memperkuat_sinergi_digital_payment_melalui_golfusion_tournament_2025-Jv5f_large.jpg
MNC Teknologi Nusantara Perkuat Sinergi Digital Payment Lewat Golfusion Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165144/golfusion_tournament_2025_digelar_dalam_rangka_memperkuat_sinergi_pembayaran_digital-EtVI_large.jpg
PT Jatelindo dan MNC Teknologi Nusantara Gelar Golfusion Tournament 2025, Perkuat Sinergi Digital Payment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/43/3156033/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_turnamen_golf_the_153rd_open_championship_2025-9Pex_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Golf The 153rd Open Championship 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/43/3153914/perpesi_jakarta_bertanding_melawan_joglosemar_gelangmas_di_yogyakarta-YJ92_large.jpeg
Perpesi Jakarta Gelar Latih Tanding Lawan Joglosemar GelangMas di Merapi Golf Club
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement