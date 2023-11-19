Jaume Masia Vargas Rengkuh Gelar Juara Dunia Moto3 2023 Usai Menang di Qatar

Jaume Masia Vargas resmi rengkuh gelar juara dunia Moto3 2023 (Foto: MotoGP)

PEMBALAP Leopard Racing Honda, Jaume Masia Vargas, resmi dinobatkan sebagai juara dunia Moto3 2023. Dia sukses merebut kemenangan di balap utama Moto3 Qatar 2023.

Adapun balapan tersebut digelar di Sirkuit Losail, Lusail, Doha, Qatar, pada Minggu (19/11/2023). Masia sukses menjadi yang terdepan mengasapi David Alonso (GASGAS Aspar Team) di posisi kedua dan Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) di podium ketiga.

Sementara sang rival, Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), finis di posisi keenam. Hasil tersebut membuat Masia sukses mematok jarak atas Sasaki.

Sebelum mengaspal di Qatar, Masia sudah mengantongi poin 246 di puncak klasemen Moto3 2023. Sementara Sasaki di posisi kedua mengoleksi 233 poin.

Masia pun berhasil mengunci gelar juara tahun ini. Mengingat hanya sisa satu seri balapan lagi di Moto3 2023 yang diyakini sudah tak bisa dikejar oleh Sasaki.

Adapun satu seri sisa akan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol. Balapan tersebut dijadwalkan digelar pada pekan depan.