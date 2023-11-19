Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Pemanasan MotoGP Qatar 2023: Maverick Vinales Paling Cepat, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Melempem

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |20:15 WIB
Hasil Pemanasan MotoGP Qatar 2023: Maverick Vinales Paling Cepat, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Melempem
Pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales. (Foto: Reuters)
A
A
A

LUSAIL – Hasil sesi pemanasan MotoGP Qatar 2023 telah diketahui, yang mana pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales berhasil menjadi yang tercepat. Dalam sesi yang berlangsung 10 menit di Sirkuit Losail, Qatar, pada Minggu (19/11/2023) malam WIB itu, Vinales mampu menjadi yang tercepat usai membukukan awktu 1 menit 53,346 detik.

Menariknya, dua pembalap yang tengah bersaing memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2023 justru tampil melempem di sesi pemanasan seri Qatar tersebut. Sang pemuncak klasemen, Francesco Bagnaia, tak terlalu menunjukkan kecepatannya dalam sesi kecepatan ini. Rider Ducati Lenovo itu hanya duduk di peringkat sembilan dengan waktu 1 menit 54,084 detik.

Lalu rival perebutan gelar juaranya, Jorge Martin, juga tak berbuat banyak dalam sesi ini. Pembalap Pramac Ducati itu berada di urutan 16 dengan selisih 1,146 detik dari Top Gun -julukan Vinales.

Sementara itu posisi kedua ditempati oleh rider Pramac Ducati, Johann Zarco, dengan selisih 0,236 detik saja dari Vinales. Lalu, dengan selisih waktu yang tak jauh berbeda, jagoan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengamankan tempat ketiga.

Maverick Vinales

Kemudian Bintang Repsol Honda, Marc Marquez, sempat menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 53,960 detik. Namun, di menit-menit akhir dia tergusur oleh beberapa pembalap lainnya sehingga turun ke posisi tujuh di akhir sesi pemanasan.

Dua rider KTM Red Bull, Brad Binder dan Jack Miller tampil cukup apik dengan berada di posisi enam dan tujuh. Lalu, pembalap Ducati Gresini, Alex Marquez, menempati urutan keempat.

Halaman:
1 2
