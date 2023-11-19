Hasil Sprint Race MotoGP Qatar 2023: Jorge Martin Terdepan, Francesco Bagnaia di Lima Besar

LOSAIL - Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, tampil luar biasa di Sprint Race MotoGP Qatar 2023. The Martinator -julukan Jorge Martin- keluar sebagai pemenang pada balapan sprint yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu (19/11/2023) dini hari WIB.

Jorge Martin ditempel dua pembalap Ducati lainnya yakni Fabio Di Giananntonio (Gresini Racing) dan Luca Marini (Mooney VR46). Keduanya berada di posisi dua dan tiga.

Sementara itu, rival Jorge Martin dalam perebutan gelar juara musim ini, Francesco Bagnaia hanya menempati peringkat kelima. Rider Ducati Lenovo itu terlihat berjuang begitu keras demi bersaing di posisi depan.

Hasil ini membuat persaingan gelar juara antara Jorge Martin dengan Francesco Bagnaia semakin sengit. Sebab, Jorge Martin berhasil memangkas jarak dengan Bagnaia di klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP 2032.

Martin kini mengoleksi 410 angka alias cuma berjarak tujuh poin dengan Bagnaia (417) yang menduduki puncak klasemen pebalap.Balapan utama di Sirkuit Losail, Qatar akhir pekan ini pun akan sangat menentukan.