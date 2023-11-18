Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2023: Luca Marini Pole Position, Francesco Bagnaia Keempat

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:55 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2023: Luca Marini <i>Pole Position</i>, Francesco Bagnaia Keempat
Luca Marini akan start dari pole position pada MotoGP Qatar 2023 (Foto: Twitter/@VR46RacingTeam)
A
A
A

LOSAIL - Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2023 sudah diketahui pada Sabtu (18/11/2023) malam WIB. Luca Marini sukses merebut pole position, diikuti duo Gresini Racing Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio, di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar.

Sementara itu, Francesco Bagnaia akan memulai Sprint Race dan balapan dari posisi empat tepat di samping pesaing kuat juara dunia MotoGP 2023 Jorge Martin. Marc Marquez akan start dari posisi tujuh.

Francesco Bagnaia

Jalannya Kualifikasi

Sebanyak 12 pembalap mengikuti sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2023. Balapan dibuka dengan persaingan empat rider, yakni Enea Bastianini (Ducati Lenovo), Marc Marquez (Repsol Honda), Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Jack Miller (KTM Red Bull)

Nama terakhir yang disebut sukses menjadi pembalap pertama yang mencatat putaran tercepat dengan 1 menit 53.207 detik. Kemudian terjadi insiden rider Idemitsu Honda, Takaaki Nakagami tergelincir ke gravel.

Catatan Jack Miller kemudian digeser oleh pembalap Yamaha Monster Energy, Franco Morbidelli dengan catatan 1 menit 53,207 detik dan Johan Zarco (Pramac) dengan 53,069 detik. Alex Marquez dan Fabio Quartararo juga tak mau kalah menyelesaikan satu putaran.

Namun catatan putaran terbaik kembali diambil alih Johann Zarco dengan catatan 1 menit 52,382 detik. Zarco dan Alex Marquez pun dinyatakan lolos ke Kualifikasi 2 (Q2).

Pada Kualifikasi kedua, Luca Marini (Mooney VR46) menunjukkan kebolehannya sebagai rider pertama yang mencatat putaran tercepat. Namun kemudian digeser oleh Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) dengan waktu 1 menit 52, 188 detik.

Terus berlangsung sengit, sempat tidak ada yang berhasil menyentuh catatan Di Giannantonio setelah 10 menit. Sementara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia melesat beriringan di posisi lima dan enam.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
