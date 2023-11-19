Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Incar Podium Juara, Jorge Martin Tak Ingin Salah Pilih Ban di MotoGP Qatar 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |05:03 WIB
Incar Podium Juara, Jorge Martin Tak Ingin Salah Pilih Ban di MotoGP Qatar 2023
Jorge Martin siap maksimal di MotoGP Qatar 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

DOHA – Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, dipusingkan strategi pemilihan ban jelang tampil di MotoGP Qatar 2023. Menurutnya, hal tersebut sangat krusial dan akan berpengaruh pada hasil balapan.

Jorge Martin sebelumnya harus puas finis di posisi tujuh pada sesi practice yang berlangsung di Sirkuit Internasional Lusail, Doha, Qatar. Padahal sebelumnya, rider berjuluk Martinator itu menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama (FP1).

Martin pun sebenarnya kecewa berat dengan hasil tersebut. Pembalap asal Spanyol ini mengeluhkan kondisi ban yang dinilainya tidak berfungsi pada sesi tersebut sehingga membuatnya harus kehilangan banyak waktu.

“Saya belum pernah melihat diri saya berada di posisi terakhir selama latihan. Saya pikir ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya. Bannya tidak berfungsi. Saya pikir bannya akan rusak atau semacamnya karena saya terjatuh,” kata Martin, dilansir dari Motosan, Sabtu (18/11/2023).

“Ini membuat saya lebih khawatir pada hari Minggu. Saya pikir sprint, jika Anda melakukan kualifikasi dengan baik, Anda dapat melakukan enam atau tujuh lap dan kemudian bertahan pada tiga lap, hanya itu,” ujarnya.

Halaman:
1 2
