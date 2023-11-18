Johann Zarco Siap Bantu Jorge Martin dalam Perebutan Gelar MotoGP 2023

DOHA – Johaan Zarco mengklaim siap untuk membantu rekan setimnya, Jorge Martin dalam perebutan gelar MotoGP 2023. Meski demikian, Zarco mengaku belum menerima perintah apapun dari tim Pramac Ducati soal strategi pemenangan Martin.

Jorge Martin akan menghadapi dua balapan tersisa di MotoGP 2023. Terdekat, pembalap berjuluk Martinator itu akan bersaing dalam perebutan poin di MotoGP Qatar yang berlangsung di Sirkuit Losail, Doha, Qatar pada Senin (20/11/2023) mendatang.

Menjelang dua balapan terakhir, pesaing Martin, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) disinyalir akan mendapatkan bantuan dari rekan setimnya, Enea Bastianini. Sebab itu, Zarco juga diduga akan membantu Martin.

Mengenai hal ini, Zarco mengatakan belum mendapatkan tugas khusus dari Ducati Pramac. Meski demikian, pembalap asal Prancis itu menyatakan siap untuk membantu Martin untuk memenangkan gelar MotoGP 2023.

“Saya belum menerima pesanan tim apa pun. Tentu akan menyenangkan bagi seluruh tim dan grup Pramac jika saya bisa membantu Jorge. Pada balapan terakhir, Jorge dan Pecco (Bagnaia) jauh lebih cepat dari saya. Jadi aku bahkan tidak bisa memikirkannya,” kata Zarco dikutip dari Speedweek, Jumat (17/11/2023).

“Jika saya memiliki peluang untuk menang, saya jelas akan berusaha karena saya tidak memiliki peluang untuk memenangkan balapan setiap akhir pekan. Saya tidak menerima perintah tim apa pun dan Gino (Borsoi) bahkan tidak mencoba memberi tahu saya hal seperti itu,” jelasnya.