Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Johann Zarco Siap Bantu Jorge Martin dalam Perebutan Gelar MotoGP 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |03:15 WIB
Johann Zarco Siap Bantu Jorge Martin dalam Perebutan Gelar MotoGP 2023
Johann Zarco siap bantu Jorge Martin dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023 (Foto: Instagram/Pramac Ducati)
A
A
A

DOHA – Johaan Zarco mengklaim siap untuk membantu rekan setimnya, Jorge Martin dalam perebutan gelar MotoGP 2023. Meski demikian, Zarco mengaku belum menerima perintah apapun dari tim Pramac Ducati soal strategi pemenangan Martin.

Jorge Martin akan menghadapi dua balapan tersisa di MotoGP 2023. Terdekat, pembalap berjuluk Martinator itu akan bersaing dalam perebutan poin di MotoGP Qatar yang berlangsung di Sirkuit Losail, Doha, Qatar pada Senin (20/11/2023) mendatang.

Menjelang dua balapan terakhir, pesaing Martin, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) disinyalir akan mendapatkan bantuan dari rekan setimnya, Enea Bastianini. Sebab itu, Zarco juga diduga akan membantu Martin.

Mengenai hal ini, Zarco mengatakan belum mendapatkan tugas khusus dari Ducati Pramac. Meski demikian, pembalap asal Prancis itu menyatakan siap untuk membantu Martin untuk memenangkan gelar MotoGP 2023.

“Saya belum menerima pesanan tim apa pun. Tentu akan menyenangkan bagi seluruh tim dan grup Pramac jika saya bisa membantu Jorge. Pada balapan terakhir, Jorge dan Pecco (Bagnaia) jauh lebih cepat dari saya. Jadi aku bahkan tidak bisa memikirkannya,” kata Zarco dikutip dari Speedweek, Jumat (17/11/2023).

“Jika saya memiliki peluang untuk menang, saya jelas akan berusaha karena saya tidak memiliki peluang untuk memenangkan balapan setiap akhir pekan. Saya tidak menerima perintah tim apa pun dan Gino (Borsoi) bahkan tidak mencoba memberi tahu saya hal seperti itu,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement