SPORT LAIN

Table Tennis Okezone 2023 Digelar Hari Ini, Dimeriahkan Menpora-Menag hingga Penyanyi Top Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |06:06 WIB
Table Tennis Okezone 2023 Digelar Hari Ini, Dimeriahkan Menpora-Menag hingga Penyanyi Top Indonesia
Turnamen Table Tennis Okezone 2023 digelar hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Table Tennis Okezone 2023 digelar hari ini, Sabtu 18 November 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Turnamen tenis meja yang digelar satu hari ini turut dimeriahkan oleh sejumlah tokoh, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, hingga penyanyi-penyanyi top Indonesia.

Bagi yang belum tahu, Table Tennis Okezone 2023 merupakan turnamen tenis meja yang diikuti 33 tim, berasal dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Turnamen tenis meja beregu ini akan mempertandingkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putra.

Table Tennis Okezone 2023

Menariknya, sejumlah kontestan Table Tennis Okezone 2023 ada yang bertatus mantan atlet tenis meja nasional Indonesia yang pernah berprestasi di kancah internasional. Sebut saja seperti Ficky Supit yang meraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.

Selain Menpora, Menag, dan mantan atlet tenis meja nasional, Table Tennis Okezone 2023 juga akan dimeriahkan dengan penampilan deretan penyanyi top Indonesia. Di antaranya, ada Raja Giannuca, Vionita Sihombing, Dimansyah Laitupa, Nikita Mawarni, Alfin Habib, Yogie Nandes, Vianty Arvy & DJ Ana Livian yang siap menggetarkan tribun GOR UNJ.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
