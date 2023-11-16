Diramaikan Artis Papan Atas, Table Tennis Okezone Siap Digelar Sabtu 18 November 2023!

Jasa raharja menjadi salah satu pendukung dalam acara TABLE Tennis Okezone yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 18 Novermber 2023. Foto: Dok iNews Media Group

Jakarta- TABLE Tennis Okezone segera digelar dalam hitungan hari, tepatnya pada Sabtu, 18 November 2023 di GOR UNJ. Sebanyak 32 tim yang mewakili perusahaan masing-masing akan bersaing memperebutkan gelar juara.

Selain mempertandingkan tenis meja antar-perusahaan, Table Tennis Okezone juga dimeriahkan sejumlah artis papan atas Tanah Air. Sejumlah pesohor Tanah Air akan mengentak GOR UNJ lewat suara merdu mereka.

Beberapa artis yang akan unjuk gigi menghibur para penonton adalah Raja Giannuca, Vionita Sihombing, Dimansyah Laitupa. Selanjutnya, ada juga Nikita Mawarni, Alfin Habib, Yogie Nandes. Lalu ada juga penampilan dari Vianty Arvy & DJ Ana Livian.

Tak sampai di situ hiburan yang diterima para penonton yang hadir di GOR UNJ. Para penonton juga akan menerima sejumlah hadiah menggiurkan. Karena itu, sangat disayangkan jika Anda tidak datang ke GOR UNJ untuk memeriahkan event Table Tennis Okezone.

Selain itu, acara ini juga dihadiri sejumlah Menteri seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Rencananya, para menteri di atas akan unjuk gigi untuk tampil di laga eksibisi Table Tennis Okezone. Salah satu dari mereka akan menantang atlet tenis meja nasional yang berpengalaman meraih gelar juara di level nasional maupun internasional, Gilang Maulana.

Menariknya, ajang ini akan disiarkan secara langsung di Welcome Page Okezone.com dan Official YouTube Okezone.com. Acara ini juga didukung Jasa Raharja. Jadi jangan lewatkan keseruannya ya!

(Karina Asta Widara )