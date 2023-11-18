Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Tunjung Bangga Bisa Melaju ke Final Kumamoto Masters 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |14:42 WIB
Gregoria Mariska Tunjung Bangga Bisa Melaju ke Final Kumamoto Masters 2023
Gregoria Mariska Tunjung bangga bisa menembus final Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO - Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju ke partai final Kumamoto Masters 2023 Super 500. Tunggal putri Indonesia itu bangga bisa meraih hasil manis di salah satu negara favoritnya itu.

Ya, Gregoria memastikan tiket final usai kalahkan Beiwen Zhang asal Amerika Serikat di babak semifinal Kumamoto Masters 2023. Berlaga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Sabtu (18/11/2023) pagi WIB, pemain ranking tujuh dunia menang mudah 21-12 dan 21-13.

Gregoria Mariska Tunjung

Pemain berusia 24 tahun itu sangat bersyukur karena akhirnya bisa kembali melaju hingga babak final di tahun ini. Tercatat, ini menjadi partai final ketiganya di tahun ini setelah di Malaysia Masters dan Spain Masters. Di mana, dia berhasil keluar sebagai juara di Spain Masters 2023.

“Puji Tuhan dan bersyukur, saya merasa senang bisa melangkah sampai ke final. Sejujurnya tahun ini saya juga ada target untuk bisa ada final lagi. Dan Puji Tuhan kali ini saya bisa maju ke final dan dikasih di sini,” buka Gregoria dalam rilis PBSI, Sabtu (18/11/2023).

Pebulu tangkis kelahiran Wonogiri itu mengaku ada kebanggaan tersendiri bisa menginjakkan kakinya di final Kumamoto Masters 2023. Dia merasa pencapaian ini terasa spesial karena Jepang adalah salah satu negara favoritnya.

“Ada kebanggaan tersendiri bagi saya sendiri bisa berprestasi di Jepang. Sebelumnya saya lolos ke semifinal Jepang Open, Juli lalu. Saya senang bisa berprestasi baik di Jepang yang menjadi salah satu negara favorit saya,” ungkap Gregoria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/40/2936138/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-terima-hadiah-karangan-bunga-dari-sang-kekasih-usai-juara-kumamoto-masters-2023-aaOqJ7VWVz.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement