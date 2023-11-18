Gregoria Mariska Tunjung Bangga Bisa Melaju ke Final Kumamoto Masters 2023

KUMAMOTO - Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju ke partai final Kumamoto Masters 2023 Super 500. Tunggal putri Indonesia itu bangga bisa meraih hasil manis di salah satu negara favoritnya itu.

Ya, Gregoria memastikan tiket final usai kalahkan Beiwen Zhang asal Amerika Serikat di babak semifinal Kumamoto Masters 2023. Berlaga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Sabtu (18/11/2023) pagi WIB, pemain ranking tujuh dunia menang mudah 21-12 dan 21-13.

Pemain berusia 24 tahun itu sangat bersyukur karena akhirnya bisa kembali melaju hingga babak final di tahun ini. Tercatat, ini menjadi partai final ketiganya di tahun ini setelah di Malaysia Masters dan Spain Masters. Di mana, dia berhasil keluar sebagai juara di Spain Masters 2023.

“Puji Tuhan dan bersyukur, saya merasa senang bisa melangkah sampai ke final. Sejujurnya tahun ini saya juga ada target untuk bisa ada final lagi. Dan Puji Tuhan kali ini saya bisa maju ke final dan dikasih di sini,” buka Gregoria dalam rilis PBSI, Sabtu (18/11/2023).

Pebulu tangkis kelahiran Wonogiri itu mengaku ada kebanggaan tersendiri bisa menginjakkan kakinya di final Kumamoto Masters 2023. Dia merasa pencapaian ini terasa spesial karena Jepang adalah salah satu negara favoritnya.

“Ada kebanggaan tersendiri bagi saya sendiri bisa berprestasi di Jepang. Sebelumnya saya lolos ke semifinal Jepang Open, Juli lalu. Saya senang bisa berprestasi baik di Jepang yang menjadi salah satu negara favorit saya,” ungkap Gregoria.