HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Anak Asuhnya Ditengilin Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat, Pelatih Ferguso Dibikin Emosi di Kumamoto Masters 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |03:01 WIB
Gara-Gara Anak Asuhnya Ditengilin Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat, Pelatih Ferguso Dibikin Emosi di Kumamoto Masters 2023?
Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat beraksi di Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

GARA-GARA anak asuhnya ditengilin Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat, pelatih Ferguso (Chen Qiqiu) dibikn emosi? Pasangan baru Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat telah mencuri perhatian dunia dengan penampilan aktraktifnya di Kumamoto Masters Japan 2023.

Kevin/Rahmat memulai perjalanannya di 32 besar Kumamoto Masters 2023 dengan mulus. Mereka menang atas wakil Malaysia, Goh Sze Fei/ Nur Nur Izzuddin, dengan skor 21-19 dan 21-14 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Rabu 15 November 2023.

Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat

Setelah menumbangkan wakil Malaysia di laga pembuka, Kevin/Rahmat bertemu wakil China, He Jiting/Ren Xiang Yu, di 16 besar. Sayangnya, Kevin/Rahmat menyerah dua gim langsung 10-21, 17-21 dari wakil China itu pada Kamis (16/11/2023) sore WIB.

Menurut kanal YouTube Bangku Penonton, Kevin dan Rahmat sama-sama pernah tetangkap kamera main tengil di hadapan anak asuh pelatih China, Chen Qiqiu alias coach Ferguso tersebut. Salah satunya dilakukan Rahmat saat berpasangan dengan Pramudya Kusumawardana di perempatfinal Indonesia International Challenge 2022.

Saat itu, Rahmat/Pramudya menang atas wakil China, Ren Xiang Yu/Tan Qiang, lewat rubber gim 21-12, 19-21, dan 21-17 di Platinum Arena, Malang, Jawa Timur, Jumat (14/10/2022). Rahmat dan Pramudya yang sedang on fire berhasil melumat anak asuh coach Ferguso itu.

Namun, yang membuat laga ini menarik, ketika aksi tengil Rahmat menjelang interval gim ketiga saat angka 9-7. Setelah berhasil melepaskan smash tajam di depan net, Rahmat terlihat berlari-lari kecil di hadapan pemain China tersebut.

Tak sampai di situ, di pengujung laga Rahmat kembali bertingkah konyol dengan teriakan selebrasi yang tepat di hadapan pemain China asuhan coach Ferguso itu. Sampai-sampai, ia ditegur wasit karena aksinya ini.

