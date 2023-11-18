Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Qatar 2023: Banyak Insiden, Fabio Quartararo Jadi yang Tercepat

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:20 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Qatar 2023: Banyak Insiden, Fabio Quartararo Jadi yang Tercepat
Fabio Quartararo jadi yang tercepat pada Latihan Bebas 2 MotoGP Qatar 2023 (Foto: Yamaha MotoGP)
LOSAIL - Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Qatar 2023 sudah diketahui pada Sabtu (18/11/2023) malam WIB. Fabio Quartararo menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar.

Jalannya Sesi

Alex Marquez (Gresini Racing) beraksi di depan Jorge Martin pada MotoGP Malaysia 2023 (Foto: Gresini Racing)

Insiden yang dialami Alex Marquez mengawali jalannya balapan. Sang pembalap Gresini Racing ini jatuh di tikungan kedua.

Insiden demi insiden terus mewarnai jalannya balapan ini. Pembalap Aprilia, Aleix Espargaro terlibat cekcok dengan pembalap Yamaha, Franco Morbidelli.

Kedua rider bersenggolan di salah satu tikungan, Morbidelli nampak melaju dengan lambat. Espargaro yang marah malah memukul kepala Morbidelli.

Espargaro kemudian melesat meninggalkan Morbidelli. Insiden itu nampak memecah fokus Morbidelli.

Sebab tak lama berselang, dia disalip oleh rekannya, Fabio Quartararo. Espargaro dan Quartararo dan rider Pramac Racing, Jorge Martin bersaing di posisi depan.

