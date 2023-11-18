Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fakta Menarik Sirkuit Internasional Losail dan Saksikan MotoGP Qatar 2023 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |09:20 WIB
Fakta Menarik Sirkuit Internasional Losail dan Saksikan MotoGP Qatar 2023 di Vision+
Berikut fakta menarik soal Sirkuit Losail yang jadi venue balapan MotoGP Qatar 2023. (Foto: Vision+)
A
A
A

FAKTA menarik Sirkuit Internasional Losail yang jadi venue balapan MotoGP Qatar 2023 menarik dikulik. Sebab, rangkaian MotoGP Qatar tengah digelar saat ini yang bisa disaksikan secara live di Vision+.

Rangkaian seri ke-19 MotoGP akan segera di laksanakan akhir pekan ini. Gelaran balap motor ini diadakan mulai tanggal 17-20 November di sirkuit Losail international, Qatar. Balapan di Qatar jadi seri yang selalu dinanti sejak diresmikan pada 2004, karena akan mulai pada malam hari, siap-siap terjaga sepanjang malam!

Podium MotoGP Qatar 2022

Sejak 2008, Qatar menggelar balapan pada malam hari, mengingat lokasinya yang berada di gurun sehingga saat musim panas suhu arena bisa mencapai 40 derajat Celsius. Hal ini menjadi keunikan seri Qatar dan menjadi seri yang dinanti oleh para pembalap.

Panjang lintasan utamanya sekira 5,4 km dengan panjang trek lurus utama lebih dari 1 km. Sirkuit ini telah langganan jadi tuan rumah di berbagai acara balap, termasuk Grand Prix Of Qatar MotoGP yang biasanya menjadi pembuka di kalender MotoGP.

Keunggulan lain yang dimiliki sirkuit ini adalah pencahayaan yang sangat terang dan diperkirakan mampu menerangi 70 lapangan sepakbola. Alhasil, sirkuit ini sangat memungkinkan untuk menggelar balapan di malam hari.

Selain MotoGP, sirkuit ini juga jadi tuan rumah untuk beberapa seri balap, seperti World Super bike dan balap mobil internasional, dengan pemberian rumput sintetis membantu mencegah pasir gurun masuk ke lintasan.

Lintasan dengan 16 tikungan, 16 ke kiri dan 10 ke kanan ini terakhir kali ditaklukan oleh Enea Bastianini, pembalap Ducati asal Italia. Dia finis dengan catatan waktu 42 menit 13,198 detik. Keren ya!

Untuk para penggemar adu balap motor paling bergengsi ini, Anda bisa menyaksikan race dari MotoGP Qatar secara langsung di Vision+. Selain MotoGP Qatar, Anda juga bisa menyaksikan berbagai race dari MotoGP untuk musim 2023 di Vision+.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement