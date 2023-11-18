Fakta Menarik Sirkuit Internasional Losail dan Saksikan MotoGP Qatar 2023 di Vision+

FAKTA menarik Sirkuit Internasional Losail yang jadi venue balapan MotoGP Qatar 2023 menarik dikulik. Sebab, rangkaian MotoGP Qatar tengah digelar saat ini yang bisa disaksikan secara live di Vision+.

Rangkaian seri ke-19 MotoGP akan segera di laksanakan akhir pekan ini. Gelaran balap motor ini diadakan mulai tanggal 17-20 November di sirkuit Losail international, Qatar. Balapan di Qatar jadi seri yang selalu dinanti sejak diresmikan pada 2004, karena akan mulai pada malam hari, siap-siap terjaga sepanjang malam!

Sejak 2008, Qatar menggelar balapan pada malam hari, mengingat lokasinya yang berada di gurun sehingga saat musim panas suhu arena bisa mencapai 40 derajat Celsius. Hal ini menjadi keunikan seri Qatar dan menjadi seri yang dinanti oleh para pembalap.

Panjang lintasan utamanya sekira 5,4 km dengan panjang trek lurus utama lebih dari 1 km. Sirkuit ini telah langganan jadi tuan rumah di berbagai acara balap, termasuk Grand Prix Of Qatar MotoGP yang biasanya menjadi pembuka di kalender MotoGP.

Keunggulan lain yang dimiliki sirkuit ini adalah pencahayaan yang sangat terang dan diperkirakan mampu menerangi 70 lapangan sepakbola. Alhasil, sirkuit ini sangat memungkinkan untuk menggelar balapan di malam hari.

Selain MotoGP, sirkuit ini juga jadi tuan rumah untuk beberapa seri balap, seperti World Super bike dan balap mobil internasional, dengan pemberian rumput sintetis membantu mencegah pasir gurun masuk ke lintasan.

Lintasan dengan 16 tikungan, 16 ke kiri dan 10 ke kanan ini terakhir kali ditaklukan oleh Enea Bastianini, pembalap Ducati asal Italia. Dia finis dengan catatan waktu 42 menit 13,198 detik. Keren ya!

Untuk para penggemar adu balap motor paling bergengsi ini, Anda bisa menyaksikan race dari MotoGP Qatar secara langsung di Vision+. Selain MotoGP Qatar, Anda juga bisa menyaksikan berbagai race dari MotoGP untuk musim 2023 di Vision+.