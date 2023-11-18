Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Komentari Rencana Repsol Honda datangkan Luca Marini di MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |06:03 WIB
Marc Marquez Komentari Rencana Repsol Honda datangkan Luca Marini di MotoGP 2024
Marc Marquez akan bergabung Gresini Racing mulai MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez mengaku terkejut saat mendengar rencana Repsol Honda mengontrak Luca Marini dalam dua tahun. Menurutnya itu cukup disayangkan.

Pasalnya, The Baby Alien melihat pada 2025 ada sejumlah pembalap yang berstatus bebas transfer. Honda dirasa bisa menggaet sejumlah rider ternama seperti di antaranya Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) atau rivalnya musim ini, Jorge Martin (Prima Pramac).

Marquez mengira Honda mungkin akan menggaet Marini dari Mooney VR46 untuk 2024 saja. Setahun setelahnya, Honda bisa mencari lagi pembalap yang moncer tergantung keputusan tim.

Marquez sendiri termasuk di antara pembalap yang bakal bebas transfer di 2025 mendatang. Mengingat kontraknya dengan Gresini Ducati diketahui hanya berjalan untuk musim depan.

Namun semua tergantung kondisi kedepannya. Terlebih saat ini Honda juga belum menyodorkan kontrak resmi untuk Marini.

"Anda membawanya selama satu tahun dan kemudian, pada tahun 2025, anda bisa memiliki rider gratis," ujar Marquez, dipetik dari Crash, Jumat (17/11/2023).

Halaman:
1 2
