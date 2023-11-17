Kumamoto Masters 2023: Jonatan Christie Merasa Permainannya Membaik Meski Kalah dari Viktor Axelsen

KUMAMOTO - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, menilai penampilannya membaik meski gagal mengatasi perlawanan Viktor Axelsen di babak perempatfinal Kumamoto Masters 2023. Jojo-sapaan akrab Jonatan- tumbang dari unggulan Denmark itu dengan skor 21-15, 18-21 dan 9-21.

Adapun pertandingan itu digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Jumat (17/11/2023) siang WIB. Meski demikian, Jojo merasa ada perubahan dalam dirinya selama berlaga di turnamen level super 500 itu.

Dia mampu membawa permainan berjalan hingga tiga gim. Menurutnya, Axelsen juga tampil jauh lebih baik dan tidak mudah menyerah.

Terbukti, di gim kedua Axelsen mampu menandingi Jojo. Dia pun sukses menjaga konsistensi performanya di gim ketiga dan memetik kemenangan.

"Puji Tuhan walaupun hasilnya belum seperti diharapkan, hari ini saya bermain jauh lebih baik dan saya akui Viktor juga bermain sangat baik. Dia tidak gampang menyerah, meski sempat ketinggalan di gim kedua, dia terus berusaha," jelas Jojo dalam rilis yang diterima Jumat (17/11/2023).

Di awal permainan, Jojo berada di atas angin. Dia dengan mudah memanfaatkan kelemahan lawan hingga mencuri kemenangan lebih dulu.