HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Kumamoto Masters 2023: Sempat Unggul, Jonatan Christie Dilibas Viktor Axelsen

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |14:31 WIB
Hasil Perempatfinal Kumamoto Masters 2023: Sempat Unggul, Jonatan Christie Dilibas Viktor Axelsen
Jonatan Christie dikandaskan Viktor Axelsen di perempatfinal Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)
HASIL perempatfinal Kumamoto Masters 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, digugurkan Viktor Axelsen setelah sempat unggul di set pertama.

Jonatan Christie takluk dengan skor akhir 21-15, 18-21, dan 9-21 dalam tempo 72 menit. Pada babak semifinal, Viktor Axelsen akan menghadapi wakil tuan rumah Takuma Obayashi.

Jonatan Christie

Beraksi di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Jumat (17/11/2023) siang WIB, Jojo -sapaan Jonatan- memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Dia membuat Axelsen melakukan kesalahan sehingga mampu memimpin 6-3.

Di sisi lain, Axelsen nampak belum bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan yang cukup berangin. Alhasil, pukulan pemain rangking satu dunia itu sering keluar dari lapangan. Jonatan pun dengan nyaman menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-5.

Usai rehat, sang jagoan Tim Merah-Putih masih mampu menekan hingga bisa menjaga keunggulannya di angka 15-10. Namun, perlahan-lahan Axelsen bisa keluar dari tekanannya dan memangkas ketertinggalannya menjadi 15-16.

Akan tetapi, Jojo mampu menemukan sentuhan terbaiknya lagi dan kembali menekan Axelsen. Pemain berusia 26 tahun itu pun mendapatkan lima poin beruntun untuk menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Pertarungan sengit terjadi di awal gim kedua. Kedua pemain saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 4-4. Sayangnya, setelah itu Jonatan membuat kesalahan beruntun sehingga tertinggal 4-7 dan kemudian 5-9.

Tak menyerah begitu saja, pemain kelahiran Jakarta itu berusaha keras memberikan perlawanan pada Axelsen dan bisa mendekat lagi di angka 9-10. Namun, smash menyilangnya keluar sehingga dia tertinggal 9-11 di interval gim kedua.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
