Jonatan Christie Bikin Kejutan Kalahkan Viktor Axelsen di Perempatfinal Kumamoto Masters 2023?

KUMAMOTO - Jonatan Christie bikin kejutan dengan mengalahkan Viktor Axelsen di perempatfinal Kumamoto Masters 2023 Super 500? Kedua pebulu tangkis akan bertemu di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang Jumat (17/11/2023) sore WIB.

Sebelum berjumpa di perempatfinal, baik Jonatan mau pun Axelsen sama-sama kesulitan pada babak 16 besar. Lawan yang mereka temui memberi perlawanan sengit.

Berhadapan dengan Su Li Yang, Kamis 16 November 2023 siang WIB, Jonatan harus melalui tiga gim untuk menang. Tunggal putra Indonesia itu melaju dengan skor 19-21, 21-11, dan 22-20.

Di sisi lain, Axelsen mendapat perlawanan sengit dari Ng Tze Yong. Tunggal putra Denmark itu baru bisa melangkah ke delapan besar usai menang 20-22, 21-11, dan 21-18.

Kini keduanya akan berjumpa di babak perempatfinal. Berkaca dari rekor pertemuan, Jonatan jelas inferior di hadapan Axelsen. Pemain kelahiran Odense itu unggul telak 9-2!

Bahkan, Axelsen merebut enam kemenangan beruntun atas Jonatan! Kemenangan terakhir pemain asal Jakarta itu terjadi pada semifinal French Open 2019 dengan skor 7-21, 22-20, dan 21-19.