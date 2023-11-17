Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Bikin Kejutan Kalahkan Viktor Axelsen di Perempatfinal Kumamoto Masters 2023?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:24 WIB
Jonatan Christie Bikin Kejutan Kalahkan Viktor Axelsen di Perempatfinal Kumamoto Masters 2023?
Jonatan Christie akan menghadapi Viktor Axelsen di perempatfinal Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO - Jonatan Christie bikin kejutan dengan mengalahkan Viktor Axelsen di perempatfinal Kumamoto Masters 2023 Super 500? Kedua pebulu tangkis akan bertemu di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang Jumat (17/11/2023) sore WIB.

Sebelum berjumpa di perempatfinal, baik Jonatan mau pun Axelsen sama-sama kesulitan pada babak 16 besar. Lawan yang mereka temui memberi perlawanan sengit.

Jonatan Christie dan Viktor Axelsen

Berhadapan dengan Su Li Yang, Kamis 16 November 2023 siang WIB, Jonatan harus melalui tiga gim untuk menang. Tunggal putra Indonesia itu melaju dengan skor 19-21, 21-11, dan 22-20.

Di sisi lain, Axelsen mendapat perlawanan sengit dari Ng Tze Yong. Tunggal putra Denmark itu baru bisa melangkah ke delapan besar usai menang 20-22, 21-11, dan 21-18.

Kini keduanya akan berjumpa di babak perempatfinal. Berkaca dari rekor pertemuan, Jonatan jelas inferior di hadapan Axelsen. Pemain kelahiran Odense itu unggul telak 9-2!

Bahkan, Axelsen merebut enam kemenangan beruntun atas Jonatan! Kemenangan terakhir pemain asal Jakarta itu terjadi pada semifinal French Open 2019 dengan skor 7-21, 22-20, dan 21-19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/40/2936138/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-terima-hadiah-karangan-bunga-dari-sang-kekasih-usai-juara-kumamoto-masters-2023-aaOqJ7VWVz.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement