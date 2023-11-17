Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Ungkap Penyebab Dikandaskan Wakil Korea Selatan di 16 Besar Kumamoto Masters 2023

RINOV Rivaldy/Pitha Haningtyas ungkap penyebab dikandaskan wakil Korea Selatan di babak 16 besar Kumamoto Masters 2023. Pasangan ganda campuran Indonesia itu kandas dengan skor 16-21 dan 22-24 ketika menghadapi Seo Seung Jae/Chae Yu Jung.

Ripith – seputan Rinov/Pitha – sejatinya bermain gemilang pada Kamis (16/11/2023) pagi WIB dalam laga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang dengan langsung unggul 9-3. Namun, mereka kehilangan kendali selepas interval dengan tertinggal 14-16 dan akhirnya kalah 16-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, pasangan rangking 15 dunia itu sempat tertinggal 6-9 dan 9-11 saat interval, tetapi mereka bisa menyamakan skor menjadi 12-12. Bahkan, setelah Seo/Chae menjauh lagi dengan keunggulan 16-12 dan 19-16, mereka mampu mengejar di angka 19-19.

Bahkan, Rinov/Pitha berbalik unggul 20-19. Sayangnya, setelah dua kali mencapai game point, mereka kehilangan fokus sehingga lawan yang duduk di rangking empat dunia itu bisa mengunci kemenangan dengan skor 24-22 di gim kedua.

Rinov/Pitha pun mengakui bahwa mereka memang kurang tenang dan merasa tegang saat memasuki poin-poin kritis. Alhasil, mereka tak mampu merebut gim kedua dari tangan Seo/Chae.

"Mungkin tadi di poin-poin akhir kami kurang tenang dan juga merasa tegang. Selain itu kami juga kurang siap mengantisipasi dengan perubahan pola yang lawan mainkan. Dampaknya, kami kalah lagi," kata Rinov dilansir dari rilis PBSI, Kamis (16/11/2023).

Dengan hasil tersebut, Rinov/Pitha masih belum bisa memutus catatan buruk melawan Seo/Chae di mana kini mereka telah menelan enam kekalahan beruntun. Namun, mereka menilai permainan hari ini jauh lebih baik dibandingkan pertemuan sebelumnya di mana mereka kalah 14-21 dan 13-21 di babak 32 besar Japan Open 2023.