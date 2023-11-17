Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Nantikan Duel Jorge Martin dan Francesco Bagnaia untuk Juara MotoGP 2023: 2 Balapan Tersisa Bakal Menarik!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:33 WIB
Marc Marquez Nantikan Duel Jorge Martin dan Francesco Bagnaia untuk Juara MotoGP 2023: 2 Balapan Tersisa Bakal Menarik!
Marc Marquez, Jorge Martin, dan Francesco Bagnaia. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DOHA – Bintang MotoGP, Marc Marquez, ikut membicarakan persaingan sengit antara duo rider Ducati, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Prima Pramac), dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Dia menilai akan sangat menarik menantikan persaingan kedua pembalap itu di dua balapan tersisa pada musim ini.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bahkan tampak sudah punya pembalap yang dijagokan untuk meraih gelar juara MotoGP 2023. Tak ayal, dia tak sabar menantikan Bagnaia dan Martin di MotoGP Qatar dan Valencia 2023.

Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

"Saya sudah bertaruh, dan saya menaatinya,” ujar Marc Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (17/11/2023).

“Ketika saya membuat taruhan, saya melakukan sepenuhnya taruhan itu. Martin sangat dekat. Saya melihat Martin memiliki kecepatan untuk melakukannya. Kita akan lihat nanti," lanjutnya.

Kini, Martin dan Bagnaia memang masih bersaing ketat dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. Bagnaia masih lebih unggul usai mengumpulkan 412 poin. Dia pun kini memuncaki klasemen sementara pembalap MotoGP 2023.

Sementara Martin, dia memepet ketat Bagnaia di klasemen. Perolehan poin Bagnaia dengan Martin kini terpaut 14 poin.

Pada balapan MotoGP Malaysia 2023, Martin dan Pecco -panggilan akrab Bagnaia- sama-sama punya kelebihan masing-masing. Pada sesi sprint race di Sirkuit Sepang, Malaysia, Martin finis di urutan kedua, persis di depan Pecco.

Namun saat balapan utama, Pecco justru lebih unggul. Sejak awal balapan dimulai, adu kecepatan kedua rider ini berlangsung seru susul-menyusul.

Di akhir, Bagnaia meraih podium ketiga. Sementara Martin, dia harus puas tertinggal di posisi keempat. Marquez pun melihat kemungkinan ke depannya agak sulit ditebak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement