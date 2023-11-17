Marc Marquez Nantikan Duel Jorge Martin dan Francesco Bagnaia untuk Juara MotoGP 2023: 2 Balapan Tersisa Bakal Menarik!

DOHA – Bintang MotoGP, Marc Marquez, ikut membicarakan persaingan sengit antara duo rider Ducati, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Prima Pramac), dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Dia menilai akan sangat menarik menantikan persaingan kedua pembalap itu di dua balapan tersisa pada musim ini.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bahkan tampak sudah punya pembalap yang dijagokan untuk meraih gelar juara MotoGP 2023. Tak ayal, dia tak sabar menantikan Bagnaia dan Martin di MotoGP Qatar dan Valencia 2023.

"Saya sudah bertaruh, dan saya menaatinya,” ujar Marc Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (17/11/2023).

“Ketika saya membuat taruhan, saya melakukan sepenuhnya taruhan itu. Martin sangat dekat. Saya melihat Martin memiliki kecepatan untuk melakukannya. Kita akan lihat nanti," lanjutnya.

Kini, Martin dan Bagnaia memang masih bersaing ketat dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. Bagnaia masih lebih unggul usai mengumpulkan 412 poin. Dia pun kini memuncaki klasemen sementara pembalap MotoGP 2023.

Sementara Martin, dia memepet ketat Bagnaia di klasemen. Perolehan poin Bagnaia dengan Martin kini terpaut 14 poin.

Pada balapan MotoGP Malaysia 2023, Martin dan Pecco -panggilan akrab Bagnaia- sama-sama punya kelebihan masing-masing. Pada sesi sprint race di Sirkuit Sepang, Malaysia, Martin finis di urutan kedua, persis di depan Pecco.

Namun saat balapan utama, Pecco justru lebih unggul. Sejak awal balapan dimulai, adu kecepatan kedua rider ini berlangsung seru susul-menyusul.

Di akhir, Bagnaia meraih podium ketiga. Sementara Martin, dia harus puas tertinggal di posisi keempat. Marquez pun melihat kemungkinan ke depannya agak sulit ditebak.