HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Minta Dukungan Pembalap Ducati Lain demi Juara Dunia MotoGP 2023, Jorge Martin: Enggak Peduli

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |07:30 WIB
Francesco Bagnaia Minta Dukungan Pembalap Ducati Lain demi Juara Dunia MotoGP 2023, Jorge Martin: Enggak Peduli
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo, 1) bersaing sengit dengan Jorge Martin (Pramac Ducati, 89) untuk juara MotoGP 2023 (Foto: Reuters/Hasnoor Hussain)
LOSAIL - Francesco Bagnaia meminta dukungan dari pembalap Ducati Corse lain dalam persaingan juara dunia MotoGP 2023 dengan Jorge Martin. Namun, pembalap yang namanya disebut terakhir tidak peduli akan hal itu.

Persaingan MotoGP 2023 semakin berjalan seru di sisa dua seri terakhir, dimulai dari MotoGP Qatar 2023 akhir pekan ini. Martin masih punya peluang menggusur posisi Pecco lantaran selisih poin yang sangat tipis.

Francesco Bagnaia bersaing sengit dengan Jorge Martin

Pembalap Ducati Lenovo itu nangkring di puncak klasemen dengan nilai 412. Sementara itu, Martinator bertengger di posisi dua dengan koleksi 398 poin, atau terpaut hanya 14 angka.

Masing-masing punya cara sendiri untuk merebut gelar juara musim ini. Jelang balapan di Sirkuit Internasional Losail, Qatar, Bagnaia mengajak sesama pengguna motor Ducati Desmosedici GP untuk bekerja sama, termasuk sang rekan setim Enea Bastianini.

"Saya cukup jelas dengan tim dan saya akan selalu mengatakan jika Enea (Bastianini) memiliki kemungkinan untuk menang, dia berada dalam situasi yang perlu dia dorong,” kata Bagnaia, usai konferensi pers jelang balapan, dikutip pada Jumat (17/11/2023).

“Tetapi yang pasti mungkin akan baik-baik saja untuk bekerja bersama selama sesi. Saya lebih suka berkendara sendirian, tapi mungkin ini saatnya melakukan sesuatu bersama-sama,” lanjut pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
