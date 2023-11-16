Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Persaingan Gelar Juara Sengit, Jorge Lorenzo Ingin Jorge Martin Juarai MotoGP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |21:01 WIB
Persaingan Gelar Juara Sengit, Jorge Lorenzo Ingin Jorge Martin Juarai MotoGP 2023
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia bersaing dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LUSAIL – Perebutan gelar juara MotoGP 2023 antara Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dengan Jorge Martin (Pramac Ducati) berlangsung sengit. Namun, salah satu legenda MotoGP, Jorge Lorenzo berharap The Martinator -julukan Jorge Martin- bisa memenangkan persaingan.

Pecco -sapaan Bagnaia- tampil sangat dominan di paruh pertama musim ini dengan memiliki keunggulan lebih dari 60 poin. Namun, situasinya berubah setelah pembalap Ducati Lenovo itu mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya 2023 di mana kakinya terlindas oleh rider KTM Red Bull, Brad Binder, di tengah lintasan.

Meski tak mengalami cedera parah yang membuatnya absen, juara MotoGP 2022 itu terlihat mengalami sedikit penurunan performa pasca kecelakaan tersebut. Di sisi lain, Martin sangat garang di paruh kedua musim ini.

Rider asal Spanyol itu mampu memenangkan tiga balapan utama selepas Catalunya, sedangkan sang juara bertahan hanya sekali saja. Alhasil, dia memangkas ketertinggalannya menjadi 14 poin saja setelah balapan terakhir di MotoGP Malaysia 2023 pada akhir pekan lalu. Bahkan, sebelumnya dia sempat mengambil alih puncak klasemen dari Pecco setelah menang sprint di Mandalika.

Lorenzo pun menilai kecelakaan yang dialami Bagnaia memang merubah persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2023. Jika hal itu tak terjadi, dia yakin bintang berpaspor Italia itu akan dengan lebih mudah mempertahankan titelnya tahun ini.

“Montmeló (MotoGP Catalunya 2023) adalah titik balik dalam kejuaraan, karena tanpa kecelakaan, semuanya akan lebih mudah bagi Bagnaia,” kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Kamis (16/11/2023).

Juara MotoGP tiga kali itu pun mengungkapkan bahwa Pecco dan Martinator -julukan Martin- saat ini punya kelebihan masing-masing untuk merengkuh takhta musim ini. Alhasil, mereka masih punya peluang yang sama untuk juara dengan dua seri tersisa musim ini di GP Qatar dan Valencia 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement