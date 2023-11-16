Persaingan Gelar Juara Sengit, Jorge Lorenzo Ingin Jorge Martin Juarai MotoGP 2023

LUSAIL – Perebutan gelar juara MotoGP 2023 antara Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dengan Jorge Martin (Pramac Ducati) berlangsung sengit. Namun, salah satu legenda MotoGP, Jorge Lorenzo berharap The Martinator -julukan Jorge Martin- bisa memenangkan persaingan.

Pecco -sapaan Bagnaia- tampil sangat dominan di paruh pertama musim ini dengan memiliki keunggulan lebih dari 60 poin. Namun, situasinya berubah setelah pembalap Ducati Lenovo itu mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya 2023 di mana kakinya terlindas oleh rider KTM Red Bull, Brad Binder, di tengah lintasan.

Meski tak mengalami cedera parah yang membuatnya absen, juara MotoGP 2022 itu terlihat mengalami sedikit penurunan performa pasca kecelakaan tersebut. Di sisi lain, Martin sangat garang di paruh kedua musim ini.

Rider asal Spanyol itu mampu memenangkan tiga balapan utama selepas Catalunya, sedangkan sang juara bertahan hanya sekali saja. Alhasil, dia memangkas ketertinggalannya menjadi 14 poin saja setelah balapan terakhir di MotoGP Malaysia 2023 pada akhir pekan lalu. Bahkan, sebelumnya dia sempat mengambil alih puncak klasemen dari Pecco setelah menang sprint di Mandalika.

Lorenzo pun menilai kecelakaan yang dialami Bagnaia memang merubah persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2023. Jika hal itu tak terjadi, dia yakin bintang berpaspor Italia itu akan dengan lebih mudah mempertahankan titelnya tahun ini.

“Montmeló (MotoGP Catalunya 2023) adalah titik balik dalam kejuaraan, karena tanpa kecelakaan, semuanya akan lebih mudah bagi Bagnaia,” kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Kamis (16/11/2023).

Juara MotoGP tiga kali itu pun mengungkapkan bahwa Pecco dan Martinator -julukan Martin- saat ini punya kelebihan masing-masing untuk merengkuh takhta musim ini. Alhasil, mereka masih punya peluang yang sama untuk juara dengan dua seri tersisa musim ini di GP Qatar dan Valencia 2023.