HOME SPORTS MOTOGP

Mengintip 5 Ritual Unik Legenda Valentino Rossi di MotoGP

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |02:07 WIB
Mengintip 5 Ritual Unik Legenda Valentino Rossi di MotoGP
Valentino Rossi punya beberapa ritual sebelum balapan (Foto: REUTERS)
A
A
A

SETIAP pembalap MotoGP pasti memiliki keunikan atau ritual tersendiri sebelum memulai ajang balap, salah satu yang kerap disoroti adalah Valentino Rossi. Sebab legenda balap MotoGP ini memiliki banyak kebiasaan unik yang rutin dilakukannya di sela-sela persiapan sebelum terjun di lintasan hingga sesudah balapan.

Tentu saja beberapa aksi ritual unik yang dilakukan oleh pemilik julukan The Doctor lantas memicu rasa penasaran banyak orang untuk mengetahuinya. Apakah kamu salah satunya yang juga merasa penasaran akan ritual unik pembalap asal Italia ini?

Valentino Rossi

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (16/11/2023) terkait ritual unik legenda Valentino Rossi di MotoGP.

Mengintip Ritual Unik Legenda Valentino Rossi di MotoGP

1. Berdiri dan Memegang Ujung Kaki

Ritual Valentino Rossi pertama sebelum balapan yaitu dengan berdiri tegak menggunakan wearpack balap lalu memegang ujung kaki selama beberapa kali. Aksi unik pembalap legenda ini bukan tanpa alasan untuk dilakukan sebab ritual tersebut dilakukan supaya kostum balapnya dapat lentur dan Valentino Rossi merasa nyaman untuk memakainya selama ajang balap.

2. Ritual Jongkok dan Footpeg

Ritual selanjutnya yang sering dilakukan oleh Rossi sebelum balapan adalah berjongkok di sebelah motornya dan memegang footpeg. Momen unik satu ini dilakukan oleh pembalap berusia 41 tahun dengan tujuan untuk melatih fokusnya supaya balapannya dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan dan pencapaiannya.

Halaman:
1 2
