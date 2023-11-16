Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cedera Paha Kanan dan Pinggang, Putri KW Akui Memaksakan Diri Tampil di Kumamoto Masters Japan 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:32 WIB
Cedera Paha Kanan dan Pinggang, Putri KW Akui Memaksakan Diri Tampil di Kumamoto Masters Japan 2023
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), mengalami cedera saat tampil di babak 32 besar Kumamoto Masters Japan 2023. Dia pun mengungkapkan bahwa cedera itu memang sudah dirasakannya tetapi dia memaksakan diri untuk tampil.

Putri KW bermain melawan wakil Korea Selatan, Kim Ga Eun, di babak 32 besar Kumamoto Masters Japan 2023 yang berlangsung pada Rabu (15/11/2023) siang WIB. Sayangnya, dia memutuskan mundur dari pertandingan saat interval gim pertama di mana dia tertinggal 5-11.

Sebelumnya, pemain rangking 28 dunia itu sempat meminta perawatan medis di pinggir lapangan ketika interval. Setelah itu, dia akhirnya memutuskan untuk mundur karena tak sanggup melanjutkan laga.

Putri KW pun mengungkapkan bahwa dirinya mengalami cedera di bagian paha kanan hingga pinggang bagian belakangnya yang sebenarnya sudah dirasakannya sejak tampil di Korea Masters 2023 pekan lalu. Namun, dia merasa kondisinya membaik ketika berlatih sehingga memaksakan diri untuk tetap bertanding.

“Paha kanan sampai pinggang saya di bagian bekakang terasa sakit. Ada nyeri-nyerinya. Sakit ini sebenarnya sudah saya rasakan saat tampil di Korea Masters lalu,” kata Putri KW dikutip dari rilis PBSI, Rabu (15/11/2023).

“Saat sampai di sini, memang sudah difisio dan saya pakai latihan ringan. Cuma gerakannya masih sangat terbatas. Saya merasa kesakitan saat harus mengambil bola di bawah,” tambahnya.

“Tadi saya memaksakan tampil. Karena saat latihan stroke satu lawan satu kemarin, agak mendingan. Makanya saya berharap sudah bisa untuk bertanding. Ternyata, saat turun bermain dan harus bergerak di all court untuk mengembalikan bola lawan, terasa sakit. Gerakan saya juga terbatas, akhirnya saya putuskan mundur saja,” tuturnya.

Halaman:
1 2
