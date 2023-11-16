Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Ungkap Penyebab Kalah dari Weng Hongyang di 32 Besar Kumamoto Masters 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:23 WIB
Anthony Ginting Ungkap Penyebab Kalah dari Weng Hongyang di 32 Besar Kumamoto Masters 2023
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO - Langkah Anthony Sinisuka Ginting di Kumamoto Masters 2023 dipastikan terhenti di babak 32 besar. Tunggal putra Indonesia itu tumbang dari wakil China, Weng Hongyang karena strateginya tak berjalan baik dan lawan pun sudah mengetahui permainan pria yang akrab disapa Ginting tersebut.

Ya, Ginting gugur di babak 32 besar turnamen level Super 500 itu setelah kalah dari Weng Hongyang. Laga yang digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu 15 November 2023 sore WIB berakhir dengan skor 16-21, 21-18, dan 17-21.

Menurut Anthony Ginting, lawan sudah mengetahui pola permainannya. Ditambah karena strategi Ginting tak berjalan baik dan ia beberapa kali terburu-buru, poin pun dengan mudah direbut Hongyang.

"Memang saya dan lawan sudah mengetahui pola permainan masing-masing. Sama-sama tahu strategi di lapangan. Cuma tadi dalam pola menyerang, saya terlalu terburu-buru," ungkap Ginting dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (16/11/2023).

Anthony Sinisuka Ginting (PBSI)

Ginting juga memuji pertahanan Hongyang yang menurutnya sangat kukuh. Dia mengaku sudah mencoba berbagai macam cara untuk meraih poin, tetapi pertahanan dari wakil China itu terlalu solid dan sulit ditembus.

"Apalagi defend lawan juga baik dan saya juga tidak mudah untuk bisa mendapatkan poin. Di lapangan saya sudah mengadu pola serang dan defense-nya," sambung Anthony Ginting.

Halaman:
1 2
