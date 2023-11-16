Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos ke 16 Besar Kumamoto Masters 2023, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Akui Masih Punya Banyak Kekurangan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |00:02 WIB
Lolos ke 16 Besar Kumamoto Masters 2023, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Akui Masih Punya Banyak Kekurangan
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas akui masih punya banyak kekurangan (Foto: PBSI)
A
A
A

LOLOS ke 16 besar Kumamoto Masters 2023, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas akui masih punya banyak kekurangan. Pasangan ganda campuran Indonesia itu mengalahkan duet Taiwan, Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching, dengan skor 21-17 dan 22-20 dalam babak 32 besar.

Ripith – sebutan Rinov/Pitha – bermain apik dalam pertandingan di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang pada Rabu (15/11/2023) pagi WIB dengan unggul 5-0 dan kemudian 9-5. Lawan sempat mengejar pada 9-9 dan 17-17 namun pasangan Indonesia mampu menang dengan skor 21-17.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Pada gim kedua, pasangan rangking 15 dunia itu memimpin jauh 13-5. Namun, mereka lengah dan banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga lawan bisa mengembangkan permainan dan menyamakan skor menjadi 15-15. Bahkan, Lee/Hsu berbalik unggul 19-16.

Akan tetapi, Rinov/Pitha berhasil bangkit kembali dan membuat skor imbang di angka 20-20. Mereka pun akhirnya sukses mengunci kemenangan dengan skor 22-20.

Kendati menang, pasangan Pelatnas PBSI itu masih belum puas dengan permainan mereka. Mereka sepakat masih banyak yang perlu diperbaiki agar bisa tampil lebih baik pada laga berikutnya.

“Alhamdulillah kami bisa menang. Meskipun begitu, masih banyak yang harus dievaluasi. Tadi sudah unggul jauh, malah bisa dikejar. Saat dikejar, kami sempat panik. Kami jadi kurang tenang dalam bermain,” kata Rinov dikutip dari rilis PBSI, Rabu (15/11/2023).

Halaman:
1 2
