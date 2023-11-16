Kisah Unik Valentino Rossi Sempat Dibujuk Ferrari untuk Hijrah ke F1

KISAH Valentino Rossi dalam dunia balap memang sangat unik dan menarik untuk diikuti. Pasalnya lika-liku perjalanan karier pembalap berjuluk The Doctor dinilai penuh drama, kontroversi hingga kisah yang unik dan tak diduga-duga. Salah satu yang menarik perhatian yaitu hampir hijrah masuk dalam dunia Formula 1 bersama Ferrari.

Tentu saja hal itu sontak membuat gempar publik dan para penggemar setianya. Sebab diketahui pembujukan untuk hijrah sebagai pembalap F1 sudah dilakukan pada tahun 2006 silam.

Tentu saja dengan berbagai aspek dan pertimbangan, sang legenda dengan tujuh gelar juara dunia MotoGP ini untuk pada akhirnya memutuskan lanjut berkarier di dunia balap motor.

Bagi kamu yang penasaran maka simak informasi selengkapya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (15/11/2023) terkait kisah unik Valentino Rossi yang sempat dibujuk Ferrari untuk hijrah ke Formula 1.

Tidak banyak orang mengetahui dan menyangka bahwa sosok The Doctor dulunya pernah hampir hijrah bersama Ferrari dan berlaga di ajang Formula 1. Momen bujukan tersebut rupanya pertama kali dimulai pada tahun 2006, ketika Ferrari memberikan tawaran kepada Valentino Rossi.