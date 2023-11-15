Advertisement
MOTOGP

Joan Mir Girang Adik Valentino Rossi Bakal Gantikan Marc Marquez: Saya Suka Dia!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:19 WIB
Joan Mir Girang Adik Valentino Rossi Bakal Gantikan Marc Marquez: Saya Suka Dia!
Joan Mir akan bertandem dengan Luca Marini (10) di Repsol Honda pada MotoGP 2024 (Foto: Honda Racing Corporation)
ANDORRA - Joan Mir girang mendengar Luca Marini bakal menggantikan Marc Marquez pada MotoGP 2024. Pembalap tim Repsol Honda itu mengaku sangat menyukai adik tiri Valentino Rossi tersebut.

Sepanjang balapan akhir pekan lalu di MotoGP Malaysia 2023 beredar rumor yang cukup mencengangkan. Marini disebut segera bergabung dengan Mir di Repsol Honda untuk menggantikan Marquez mulai musim 2024.

Luca Marini dan Valenitno Rossi (Foto: MotoGP)

Sejumlah isyarat pun telah diberikan oleh Rossi, yang merupakan kakak sekaligus bos Marini di Mooney VR46 Racing Team. Legenda MotoGP itu mengunggah fotonya saat masih di tim pabrikan Honda, yang mana itu sangat jarang dilakukan.

Kendati demikian, sampai tengah pekan ini belum ada pengumuman resmi apapun dari Honda soal kedatangan Marini. Padahal, musim ini tinggal tersisa dua seri lagi di Qatar dan Valencia.

Meski begitu, Mir sudah sangat bersemangat untuk menyambut Marini sebagai duet anyarnya musim depan. Dia pun berkelakar rider asal Italia itu hanya akan kelihatan bagian lutut dan sikunya saja karena posturnya sangat tinggi, yakni 184 cm.

“Saya sudah bersemangat melihat bagaimana Luca bergabung dengan Honda. Anda hanya akan melihat lutut dan siku,” kata Mir dilansir dari Speedweek, Rabu (15/11/2023).

1 2
