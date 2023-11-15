Tom Aspinall Menang di UFC 295, Dana White Sebut Duel Jon Jones vs Stipe Miocic Masih Jadi Prioritas

NEW YORK - Petarung asal Inggris, Tom Aspinall, sukses merebut sabuk sementara (interim belt) kelas berat UFC seusai menumbangkan Sergei Pavlovich pada UFC 295. Namun, bos UFC, Dana White, mengatakan bahwa Aspinall tak akan bentrok dengan juara saat ini, Jon Jones.

Sebagaimana diketahui, Jon Jones sejatinya dijadwalkan untuk mempertahankan sabuk kelas beratnya pada tahun ini dengan berduel melawan Stipe Miocic. Namun, karena cedera yang dialami Jones saat latihan, akhirnya duel antara Aspinall dan Pavlovich yang digelar di Madison Square Garden, New York, Minggu (12/11/2023) pagi WIB pun menjadi perebutan sabuk sementara kelas berat.

Aspinall sukses menghajar Pavlovich pada ronde pertama dan akhirnya merebut sabuk sementara di kelas berat. Biasanya, pemegang sabuk sementara akan langsung berhadapan dengan pemegang sabuk saat ini, tetapi sepertinya itu tidak akan terjadi untuk kelas berat ini.

BACA JUGA: Islam Makhachev Diramal Bisa Lewati Catatan Khabib Nurmagomedov sebagai Juara UFC Kelas Ringan Terbaik

"Kita akan tetap melakukan pertarungan itu (Jones vs Miocic). Mereka pantas untuk bertarung dan itu yang keduanya inginkan," kata Dana dilansir dari Daily Mail, Senin (13/11/2023).

"Setelah mengalami cedera, Jones langsung terbang ke Los Angeles dan melakukan operasi. Dia sudah dalam pemulihan dan terapi fisik saat ini," lanjutnya.