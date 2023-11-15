Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Kumamoto Masters 2023: Gregoria Mariska Taklukkan Nozomi Okuhara Dua Set Langsung

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:48 WIB
Hasil Kumamoto Masters 2023: Gregoria Mariska Taklukkan Nozomi Okuhara Dua Set Langsung
Gregoria Mariska Tunjung melangkah ke 16 besar Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Kumamoto Masters 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil melangkah ke babak 16 besar turnamen level Super 500 tersebut.

Gregoria memastikan kelolosannya setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-19 dan 21-19 dalam tempo 45 menit. Di babak berikutnya, sang wakil Indonesia akan menghadapi Kim Ga Eun asal Korea Selatan.

Gregoria Mariska Tunjung

Tampil di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Rabu (15/11/2023) sore WIB, Gregoria tertinggal dengan skor 1-4 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Setelah itu, skor berimbang pada 4-4 dan 5-5.

Sayangnya, Okuhara lagi-lagi mampu menjauh dengan unggul 10-6. Selepas interval, dia terus menjauh dari kejaran Gregoria hingga skor 14-11.

Gregoria terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan tersebut pada akhir gim pertama. Dia menempel ketat Okuhara hingga skor 16-19.

Setelah itu, Gregoria secara mengejutkan berhasil mencuri lima poin berturut-turut. Dia pun merebut gim pertama dengan kemenangan 21-19.

Halaman:
1 2
