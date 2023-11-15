Lando Norris Diprediksi Jadi Lawan Berat Max Verstappen Musim Depan

MANTAN Pembalap, Timo Glock, mengatakan bahwa Lando Norris (McLaren) bisa menyaingi Max Verstappen (Red Bull) dalam perebutan gelar juara F1 pada musim mendatang. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bisa melakukan itu.

Verstappen menjadi momok menakutkan bagi para pembalap F1 lain dalam beberapa tahun terakhir ini. Dominasinya di lintasan terlihat dari keberhasilannya menjadi juara tiga tahun berturut-turut.

Glock percaya bahwa Norris memiliki kemampuan yang sangat apik. Dia yakin pembalap Inggris itu bisa bersaing dengan Verstappen dalam perebutan juara dunia F1 jika memiliki mobil yang mumpuni.

"Semua tergantung kepada McLaren apakah mereka bisa memberikan mobil yang bagus dan bisa bersaing untuk gelar juara dunia atau tidak," kata Glock dikutip dari Crash.

"Menurut saya, dia adalah salah satu pembalap yang mampu menyaingi Verstappen," lanjutnya.