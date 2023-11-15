Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lando Norris Diprediksi Jadi Lawan Berat Max Verstappen Musim Depan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |01:05 WIB
Lando Norris Diprediksi Jadi Lawan Berat Max Verstappen Musim Depan
Lando Norris dan Max Verstappen bersaing di lintasan balap (Foto: Reuters)
A
A
A

MANTAN Pembalap, Timo Glock, mengatakan bahwa Lando Norris (McLaren) bisa menyaingi Max Verstappen (Red Bull) dalam perebutan gelar juara F1 pada musim mendatang. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bisa melakukan itu.

Verstappen menjadi momok menakutkan bagi para pembalap F1 lain dalam beberapa tahun terakhir ini. Dominasinya di lintasan terlihat dari keberhasilannya menjadi juara tiga tahun berturut-turut.

Glock percaya bahwa Norris memiliki kemampuan yang sangat apik. Dia yakin pembalap Inggris itu bisa bersaing dengan Verstappen dalam perebutan juara dunia F1 jika memiliki mobil yang mumpuni.

"Semua tergantung kepada McLaren apakah mereka bisa memberikan mobil yang bagus dan bisa bersaing untuk gelar juara dunia atau tidak," kata Glock dikutip dari Crash.

"Menurut saya, dia adalah salah satu pembalap yang mampu menyaingi Verstappen," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement