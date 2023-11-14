Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lim Swie King, Raja Smash Terbaik yang Pernah Dimiliki Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:03 WIB
Lim Swie King, Raja Smash Terbaik yang Pernah Dimiliki Indonesia
Legenda tunggal putra Indonesia, Liem Swie King (Foto: PB Djarum)
A
A
A

NAMA Liem Swie King jelas tak asing bagi para pecinta bulu tangkis. Ia merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Untuk yang belum tahu, Liem Swie King merupakan pemain yang pertama kali memperkenalkan teknik jumping smash. Tak heran, diawal kemunculannya, teknik itu dikenal dengan istilah King Smash.

Jumping smash yang dipopulerkan oleh Liem Swie King adalah pukulan keras yang membuat shuttlecock melesat dengan keras. Gerakan tersebut dilakukan King dengan cara melompat vertikal dan memukul kok dengan sepenuh tenaga ke arah lawan.

Teknik smash yang memadukan loncatan tinggi dan gebukan keras itu selalu menjadi momok untuk setiap lawan-lawan King kala itu. Bagaimana tidak, pukulan tersebut membuat shuttlecock menukik dan meluncur dengan cepat sehingga sulit untuk dikembalikan.

Permainan agresif, cepat dan powerful memang menjadi karakter Liem Swie King di lapangan. Sejumlah gelar bergengsi pun telah berhasil didapatnya saat masih aktif sebagai pemain.

Di awal kariernya, pria kelahiran Kudus, 28 Februari 1956 ini menjadi buah bibir sebab mampu berprestasi di usia muda. Kala itu saat berusia 20 tahun, King berhasil menembus final All England 1974 yang merupakan turnamen bulu tangkis paling bergengsi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement