Hasil Kumamoto Masters Japan 2023: Sikat Wakil Inggris, Pramudya/Yeremia ke Babak 16 Besar

KUMAMOTO – Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, sukses membungkam wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy di babak 32 besar Kumamoto Masters Japan 2023. Lewat pertarungan tiga gim berdurasi 55 menit, mereka menang dengan skor 16-21, 21-19 dan 21-17.

Hasil positif itu pun membawa Pramudya/Yeremia melompat ke babak 16 besar turnamen Super 500 itu. Berikutnya, mereka bakal menantang unggulan ketujuh asal China, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Selasa (14/11/2023) siang WIB, Pram/Yere -sapaan Pramudya/Yeremia- pada awalnya mampu mengimbangi permainan Lane/Vendy hingga mencapai skor 2-2. Namun, setelah itu mereka berada dalam tekanan lawan sehingga tertinggal 2-7 dan 4-10.

Setelah itu, pasangan Merah-Putih mulai bisa memberikan perlawanan dan mendekat di angka 7-10. Akan tetapi, mereka masih tertinggal di interval gim pertama dalam kedudukan 7-11.

Lane/Vendy pun masih terus memegang kendali permainan selepas interval dengan variasi serangan tempo cepat yang mereka lancarkan. Hasilnya, mereka menjaga keunggulan di angka 16-11.

Memasuki poin-poin kritis, Pram/Yere kembali bisa mengimbangi permainan lawan. Namun, mereka tak sanggup untuk menahan dan akhirnya kalah 16-21 di gim pertama.