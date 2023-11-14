Hasil Kumamoto Masters 2023: Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Tumbang di 32 Besar

KUMAMOTO – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, gagal mengalahkan wakil Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, di babak 32 besar Kumamoto Masters 2023, pada Selasa (14/11/2023) siang WIB. Meski sudah berjuang selama 35 menit, Febriana/Amallia akhirnya tumbang dengan dua gim langsung.

Tepatnya Febriana/Amallia kalah dengan skor 12-21 dan 11-21 dari Iwanaga/Nakanishi. Hasil itu lantas membuat langkah Febriana/Amallia terhenti di babak 32 besar.

Jalannya Pertandingan

Mentas di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Amallia- memulai laga dengan baik dan memimpin 2-0. Namun, mereka malah banyak melakukan kesalahan sendiri setelah itu sehingga balik tertinggal 2-6.

Di sisi lain, Iwanaga/Nakanishi tampil sangat apik baik dari segi pertahanan maupun menyerang. Alhasil, mereka mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-5.

Usai rehat, Ana/Tiwi masih belum bisa keluar dari tekanan dan kerap kali melakukan error. Mereka pun semakin tertinggal jauh di angka 16-10.

Tanpa kesulitan berarti, Iwanaga/Nakanishi mendulang poin demi poin. Pasangan rangking 15 dunia itu pun menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12.