HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Podium, Marco Bezzecchi Merasa Sudah Maksimal di MotoGP Malaysia 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |03:04 WIB
Gagal Podium, Marco Bezzecchi Merasa Sudah Maksimal di MotoGP Malaysia 2023
Pembalap Mooney VR46, Marco Bezzecchi (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEPANG - Marco Bezzecchi (Mooney VR46) gagal naik podium di MotoGP Malaysia 2023. Rider asal Italia itu mengaku hasil yang diraihnya sudah maksimal.

Bezzecchi yang masih belum tampil dalam kondisi 100 persen hanya mampu finis di posisi keenam pada balapan yang digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu (12/11/2023). Dia pulang dari Negeri Jiran dengan total 16 poin.

"Saya sejatinya memulai balapan dengan sangat baik dan melewati beberapa tikungan pertama dengan baik," kata Bezzecchi dikutip dari Speedweek, Senin (13/11/2023).

"Secara keseluruhan, saya merasa kurang cepat pada akhir pekan di Malaysia dan itu saya rasakan hingga balapan utama," lanjutnya.

Pembalap Italia itu mengaku berjuang sekuat tenaga untuk bisa bersaing di barisan terdepan. Akan tetapi, pada akhirnya dia harus rela hanya finis di posisi keenam.

"Saya kurang cepat untuk bisa bersaing memperebutkan podium. Saya mencoba untuk menjaga ban, tetapi pada akhirnya Fabio (Quartararo) lebih cepat dari saya dan saya tak mampu mengejar," jelas Bezzecchi.

Halaman:
1 2
