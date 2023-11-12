Enea Bastianini Tegaskan Kemenangannya di MotoGP Malaysia 2023 Bukan Hasil yang Mengejutkan

SEPANG – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, angkat bicara soal kemenangannya di MotoGP Malaysia 2023. Dinilai kemenangannya mengejutkan, Bastianini menepis pandangan itu.

Bagi Bastianini, kemenangan itu tidak mengejutkan. Sebab, dia datang ke MotoGP Malaysia 2023 dalam kondisi yang sudah sangat siap.

"Setelah menjalani musim yang suram, luar biasa rasanya bisa kembali meraih kemenangan," kata Bastianini dilansir dari Speedweek, Minggu (12/11/2023).

"Akan tetapi, hasil tersebut bukan sesuatu yang begitu mengejutkan karena saya datang dengan sikap yang berbeda pada seri balapan akhir pekan ini," lanjutnya.

Bastianini menjalani musim ini dengan penuh masalah, dimulai dengan cedera bahu kanan setelah terjatuh di sprint race MotoGP Portugal 2023. Hal itu membuat dirinya harus absen dalam beberapa seri balapan setelahnya.

Tak hanya di situ, Bastianini kembali mengalami kecelakaan pada MotoGP Barcelona 2023. Dia mengalami cedera cukup parah karena peristiwa itu.