HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Asia Paling Cantik yang Bikin Laki-Laki Tergoda, Nomor 1 Bidadari Myanmar!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:00 WIB
5 Pebulu Tangkis Asia Paling Cantik yang Bikin Laki-Laki Tergoda, Nomor 1 Bidadari Myanmar!
Thet Htar Thuzar, pebulu tangkis cantik asal Myanmar (Foto: Instagram/_thethtarthuzar_)
A
A
A

SEBANYAK 5 pebulu tangkis Asia paling cantik yang bikin laki-laki tergoda akan diulas Okezone. Atlet olahraga tepak bulu itu pada umumnya banyak dikenal oleh badminton lovers karena prestasinya hingga aksi-aksinya di atas lapangan ketika bertanding.

Selain itu, banyak juga di antaranya yang terkenal karena memiliki paras cantik dan menawan. Setidaknya, ada sejumlah pebulu tangkis Asia paling cantik yang sukses bikin laki-laki tergoda gara-gara wajahnya yang rupawan. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Asia Paling Cantik yang Bikin Laki-Laki Tergoda:

5. Chae Yoo-jung (Korea Selatan)

Chae Yoo-jung

Chae Yoo-jung merupakan salah satu pebulu tangkis cantik asal Korea Selatan. Pemain kelahiran 9 Mei 1995 itu adalah putri dari mantan pemain tunggal Korea Selatan, Kim Bok-sun, yang mampu menarik perhatian para laki-laki karena wajahnya yang menawan.

Selain memiliki tampan yang cantik, Chae Yoo-jung juga berprestasi, di antaranya memenangkan gelar ganda campuran di Kejuaraan Dunia 2023. Chae Yoo-jung kini bermain di sektor ganda campuran bersama partner andalannya, yakni Seo Seung-jae.

4. Melati Daeva Oktavianti (Indonesia)

Melati Daeva Oktavianti

Melati Daeva Oktavianti merupakan partner dari Praveen Jordan di sektor ganda campuran Indonesia. Perempuan cantik 29 tahun itu telah mengukir sejumlah prestasi di berbagai turnamen bulu tangkis level internasional.

Bersama Praveen, Melati menyabet gelar juara di Denmark Open, Prancis Open, hingga All England 2020. Sebelumnya, Melati/Praveen sukses menjadi juara di SEA Games 2018. Selain lihai bermain di lapangan, Melati juga dikenal karena parasnya yang cantik.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
